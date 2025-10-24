Le lightstrip extérieur Flux améliore les arrière-cours, les patios et les porches en apportant une ambiance vibrante et décorative. La technologie Chromasync™ offre une correspondance précise des couleurs pour des dégradés superbes. Dissimulez le lightstrip pour obtenir un effet d'éclairage indirect pour les façades, les murs et les clôtures. Profitez d'une lumière blanche authentique et lumineuse dans plusieurs tonalités pour un éclairage extérieur pratique. Créez des scènes personnalisées d'éclairage extérieur et des effets dynamiques faciles à contrôler par l'application Hue ou par commande vocale avec les assistants connectés. L'installation de ce lightstrip étanche est simple : connectez-le à une prise standard à l'aide du bloc d'alimentation basse tension fourni ou intégrez-le à votre installation basse tension existante.