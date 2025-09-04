Décorez et sublimez chaque espace intérieur

Choisissez parmi des tonalités colorées, adaptées à votre humeur ou des teintes blanches authentiques pour créer l'ambiance parfaite avec une lumière diffuse qui illumine vos murs, vos sols et vos plafonds. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans chaque recoin. Personnalisez votre espace avec de magnifiques scénarios de lumière et des effets dynamiques qui s'adaptent à chaque humeur et à chaque occasion. Découpez-les pour les ajuster à tous les emplacements, des angles aux murs, en passant par les plafonds et les escaliers.