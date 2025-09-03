Aide
Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Lightstrip OmniGlow 3 m

Lightstrip OmniGlow 3 m

Un lightstrip à tester absolument ! OmniGlow offre une lumière uniforme, aux couleurs vives et au blanc authentique, sans aucune « tache » de LED visible, grâce à la technologie de pointe OmniGlow. Conçu pour créer une ambiance et un éclairage fonctionnel haut de gamme, ce chef-d'œuvre mérite de figurer dans votre cuisine, votre séjour, votre chambre ou votre escalier. Découvrez des effets dynamiques et plus naturels ultra-fluides grâce à la puce 16 bits avancée. Personnalisez les scénarios de lumière grâce à l'application Hue et à la commande vocale.

Taille

Points forts du produit

  • Customizable scenes and effects
  • OmniGlow uniform light and color blending
  • Ultra-bright, true white light
  • 2700 lumens
  • Direct and indirect lighting
Contrôle total et sans effort

Contrôle total et sans effort

Que vous souhaitiez créer un joli scénario de lumière, définir des effets d'ambiance ou simplement contrôler vos lightstrips, vous pouvez le faire sans effort à l'aide de l'application Hue ou de la commande vocale. Intégrez les lightstrips à toutes les lampes, ampoules et commandes connectées Philips Hue grâce à un Hue Bridge Pro. Le Bridge Pro vous permet également de contrôler l'ensemble de vos lightstrips depuis n'importe où dans le monde et de programmer des automatisations.

Une lumière exceptionnelle et captivante

Une lumière exceptionnelle et captivante

Le lightstrip OmniGlow offre la meilleure expérience d'éclairage de sa catégorie. Obtenez une ligne de lumière parfaitement régulière et uniforme grâce à la technologie OmniGlow et à une gaine diffusante qui dissimule les points lumineux LED. OmniGlow est suffisamment puissant pour servir d'éclairage direct et devenir la pièce maîtresse du design de votre pièce. Son flux lumineux supérieur le rend idéal pour l'éclairage d'appoint, tandis que sa puce avancée de 16 bits garantit des effets dynamiques naturels et ultra-fluides afin de renforcer l’immersion dans n'importe quel espace intérieur.

Plus lumineux et plus blanc que jamais

Plus lumineux et plus blanc que jamais

Illuminez chaque recoin avec une lumière blanche très vive et authentique. Conçus avec des LED blanches et blanc chaud dédiées, ces lightstrips offrent des teintes blanches d'une pureté et d'une clarté exceptionnelles. Et avec une puissance ultra-brillante pouvant atteindre 6 000 lumens, vous bénéficiez également d'un éclairage mural ou fonctionnel puissant qui vous aide à vous concentrer sur vos tâches ou à vaquer à vos occupations quotidiennes.

Décorez et sublimez tous les espaces intérieurs

Décorez et sublimez tous les espaces intérieurs

Choisissez parmi des tonalités colorées, adaptées à votre humeur ou des teintes blanches authentiques pour créer l'ambiance parfaite avec une lumière diffuse qui illumine vos murs, vos sols et vos plafonds. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans chaque recoin. Personnalisez votre espace avec de magnifiques scénarios de lumière et des effets dynamiques qui s'adaptent à chaque humeur et à chaque occasion. Découpez-les pour les ajuster à tous les emplacements, des angles aux murs, en passant par les plafonds et les escaliers.

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Couleur(s)

    Multi Color

  • Matériaux

    Silicone

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

