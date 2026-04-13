Élevez votre expérience de divertissement Hue à domicile avec le Play gradient lightstrip pro. La technologie OmniGlow crée des effets de dégradé d'éclairage ultra-fluides et uniformes qui correspondent au contenu des films et des séries. Profitez de scènes lumineuses qui prennent vie avec des tons éclatants, alors que les moments plus sombres instaurent une ambiance grâce à une gradation très poussée. Chromasync assure la correspondance des couleurs entre plusieurs lampes hue. Synchronisez vos lampes à votre manière avec l’app Hue Sync TV, Hue Screen Sync ou le HDMI sync box. Quand vous ne synchronisez pas, utilisez le lightstrip pour créer une ambiance TV parfaite. Installez la bande lumineuse à l’arrière de votre téléviseur en la découpant et en la fixant avec les supports inclus. Contrôlez et personnalisez facilement avec l’application Hue primée.

Éclairage de façade à dégradé ultra-lisse

Technologie OmniGlow

Correspondance précise des couleurs Chromasync

Convient aux téléviseurs jusqu’à 65 pouces

Dispositif de synchronisation et application Hue nécessaires