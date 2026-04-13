Créez l'ambiance Hue à l'extérieur ! Idéale pour votre terrasse, jardin ou entrée, cette applique murale extérieure offre un éclairage décoratif omnidirectionnel dans une couleur réglable ou dans des nuances de blanc allant du chaud au froid. Personnalisez chaque instant du crépuscule à l'aube : créez l'ambiance pour un dîner en plein air ou un moment de détente sous les étoiles. Pour plus de sérénité à la tombée de la nuit, réglez l'éclairage sur une lumière blanche vive afin de voir qui s'approche ou de trouver votre chemin. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lampes Hue pour une ambiance homogène. Le diffuseur à double couche de la lampe produit une lumière douce et uniforme en atténuant les points LED et en réduisant les éblouissements, tout en ajoutant une résistance aux UV pour éviter le jaunissement au fil du temps. Installez cette lampe résistante aux intempéries et certifiée IP44 sur les murs ou les plafonds à l'extérieur de votre maison pour obtenir de la lumière exactement là où vous en avez besoin. Profitez d'une commande intuitive même lorsque vous n'êtes pas chez vous avec options de personnalisation et automatisations grâce à l'application Hue et aux assistants vocaux.

Lumière blanche et colorée réglable

Résiste aux intempéries (IP44)

Revêtement anti-tâches Powershield

Installation sur un mur ou au plafond

Application et commande vocale