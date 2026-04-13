Filet lumineux Festavia - 1 m x 3,5 m, 250 LED
Le prix actuel est 229,99 €
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- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
À propos du Filet lumineux Festavia - 1 m x 3,5 m, 250 LED
Enveloppez votre jardin d’un filet de lumière magique ! Conçu pour un usage extérieur, le filet lumineux Festavia anime chaque instant grâce à un éclairage décoratif et festif. Profitez de dégradés vibrants de plusieurs couleurs ou de blanc chaud à blanc froid, parfaits pour toute saison, célébration ou ambiance. Recouvrez buissons, clôtures ou rampes de balcon avecdles filets Festavia pour donner vie à chaque espace. Grâce à leur indice de protection IP54 (intempéries), vous pouvez les laisser toute l’année. Générez encore plus de magie en utilisant Festavia avec un Hue Bridge ! Personnalisez chaque instant avec des effets dynamiques : étoiles scintillantes, flammes dansantes ou doux clignotement façon bougie. Pour une expérience vraiment immersive, synchronisez vos lampes avec la musique et regardez-les danser, s’atténuer et changer de couleur. Parfaitement intégré à l’écosystème Hue, Festavia brille en harmonie avec vos Hue lampes d'extérieur et offre un contrôle et une personnalisation sans effort via l’application Hue et les assistants vocaux.
- 1 x 3.5 m avec 250 LED
- Blanc et dégradés de couleurs
- Synchronisation de la musique et effets dynamiques
- Câble noir
- Usage extérieur
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103180070
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- PC, PVC
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 15.000
- Durée de vie nominale
- 15.000
- Plage de température ambiante
- -20 à +45 °C
Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- -
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 12
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être agrandi
- Oui
- Tension entrée
- 24V
- Longueur
- 3.450 mm
Divers
- Conçu spécialement pour
- Jardin, Extérieur
- Style
- Intemporel
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103180070
- Poids net
- 1,28 kg
- Poids brut
- 1,64 kg
- Hauteur
- 156 mm
- Longueur
- 114 mm
- Largeur
- 328 mm
- Code 12NC
- 929004457001
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,5
- Puissance
- 14,8
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 0,016
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 7.950
- Hauteur totale
- 1.000 mm
- Longueur totale
- 7.950 mm
- Longueur du câble jusqu'à la première LED
- 4.500 mm
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 3.450 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 200
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Gradient coloré (RGBIC)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Code IP
- IP54 (PSU IP44)
- Classe de protection
- Classe II et III - Combinaison de DI et TBTS
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Flux lumineux à 2 700 K
- 150
- Espacement des lumières LED
- 144 mm
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Non
- Options de montage
- Buissons
L'ampoule
- Design
- Net
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Non applicable
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement