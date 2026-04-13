Laissez la lumière couler d'en haut et baignez votre espace de couleurs éclatantes. Conçues pour une utilisation en extérieur, les lampes à glaçons Festavia forment une rangée de délicats brins verticaux, idéales pour orner toits, façades, clôtures ou balcons. Les lampes à glaçons sont parfaites pour la saison des fêtes, les célébrations tout au long de l’année ou la décoration quotidienne. Grâce à leur indice de protection IP54 (intempéries), vous pouvez les laisser toute l’année. Chaque guirlande brille dans un dégradé éclatant de couleurs multiples ou de blanc chaud à blanc froid, vous permettant de personnaliser vos espaces pour toute occasion. Générez encore plus de magie en utilisant Festavia avec un Hue Bridge ! Créez des ambiances mémorables avec des effets dynamiques d'étoiles scintillantes ou flammes dansantes. Pour une expérience vraiment immersive, synchronisez vos lampes avec la musique et regardez-les danser, s’atténuer et changer de couleur. Parfaitement intégré à l’écosystème Hue, Festavia brille en harmonie avec vos lampes d'extérieur Hue, avec un contrôle et une personnalisation sans effort via l’application Hue et les assistants vocaux.

8,5 m avec 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs

Synchronisation de la musique et effets dynamiques

Câble transparent

Usage extérieur