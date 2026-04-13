Rideaux de lampes Festavia - 1,35 x 2 m, 250 LED
Le prix actuel est 229,99 €
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- Garantie de 2 ans
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À propos du Rideaux de lampes Festavia - 1,35 x 2 m, 250 LED
Enrobez votre maison d’un rideau de lumière magique ! Conçues pour être utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur, les lampes Festavia illuminent chaque moment d’éclairage décoratif et festif. Profitez de dégradés vibrants de plusieurs couleurs ou de blanc chaud à blanc froid le long de chaque guirlande, pour toute saison, célébration ou ambiance. À placer devant les fenêtres, sur les murs ou au-dessus des lits. Utilisez-les en extérieur toute l'année grâce à l'indice de protection IP54 (intempéries). Décorez façades, patios et balcons avec la lueur magnifique des lampes en rideau et personnalisez chaque instant avec des effets dynamiques lorsque vous utilisez Festavia avec un Hue Bridge. Choisissez des étoiles scintillantes, des flammes dansantes ou le clignotement d'une bougie. Pour une expérience vraiment immersive, synchronisez vos lampes avec la musique et regardez-les danser, s’atténuer et changer de couleur. Intégrée de manière transparente à l’écosystème Hue, Festavia brille en harmonie avec vos lampes d'intérieur et d'extérieur, avec un contrôle et une personnalisation sans effort via l’application Hue et les assistants vocaux.
- 1,35 x 2 m avec 250 LED
- Blanc et dégradés de couleurs
- Synchronisation de la musique et effets dynamiques
- Câble transparent
- Utilisation intérieure ou extérieure
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103179890
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Transparent
- Matériaux
- PC, PVC
Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage
- 15.000
- Durée de vie nominale
- 15.000
- Plage de température ambiante
- -20 à +45 °C
Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- -
- Temp. de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de chauffe à 60 %
- 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 12
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être agrandi
- Oui
- Tension entrée
- 24V
- Longueur
- 1.350 mm
Divers
- Conçu spécialement pour
- Balcon, Chambre, Jardin, Extérieur, Patio
- Style
- Intemporel
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103179890
- Poids net
- 1,02 kg
- Poids brut
- 1,3 kg
- Hauteur
- 156 mm
- Longueur
- 114 mm
- Largeur
- 226 mm
- Code 12NC
- 929004456601
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,5
- Puissance
- 13,9
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 0,016
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 5.850
- Hauteur totale
- 2.000 mm
- Longueur totale
- 5.850 mm
- Longueur du câble jusqu'à la première LED
- 4.500 mm
- Longueur de la guirlande lumineuse
- 1.350 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 200
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Gradient coloré (RGBIC)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Code IP
- IP54 (PSU IP44)
- Classe de protection
- Classe II et III - Combinaison de DI et TBTS
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Flux lumineux à 2 700 K
- 150
- Espacement des lumières LED
- 150 mm
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Non
- Options de montage
- Sur un mur, Fenêtre
L'ampoule
- Design
- Curtain
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Non applicable
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement