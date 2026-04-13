Enrobez votre maison d’un rideau de lumière magique ! Conçues pour être utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur, les lampes Festavia illuminent chaque moment d’éclairage décoratif et festif. Profitez de dégradés vibrants de plusieurs couleurs ou de blanc chaud à blanc froid le long de chaque guirlande, pour toute saison, célébration ou ambiance. À placer devant les fenêtres, sur les murs ou au-dessus des lits. Utilisez-les en extérieur toute l'année grâce à l'indice de protection IP54 (intempéries). Décorez façades, patios et balcons avec la lueur magnifique des lampes en rideau et personnalisez chaque instant avec des effets dynamiques lorsque vous utilisez Festavia avec un Hue Bridge. Choisissez des étoiles scintillantes, des flammes dansantes ou le clignotement d'une bougie. Pour une expérience vraiment immersive, synchronisez vos lampes avec la musique et regardez-les danser, s’atténuer et changer de couleur. Intégrée de manière transparente à l’écosystème Hue, Festavia brille en harmonie avec vos lampes d'intérieur et d'extérieur, avec un contrôle et une personnalisation sans effort via l’application Hue et les assistants vocaux.

1,35 x 2 m avec 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs

Synchronisation de la musique et effets dynamiques

Câble transparent

Utilisation intérieure ou extérieure