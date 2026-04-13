Créez l'ambiance Hue à l'extérieur ! Idéal pour votre terrasse, jardin ou entrée, ce spot mural extérieur diffuse un faisceau concentré de lumière colorée décorative ou de nuances de blanc allant du chaud au froid. Personnalisez chaque instant du crépuscule à l'aube : pour un dîner en plein air ou un moment de détente sous les étoiles. À la tombée de la nuit, optez pour une lumière blanche éclatante pour plus de sérénité, que ce soit pour voir qui est là ou pour trouver votre chemin. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lampes Hue pour un rendu homogène. Ce luminaire robuste, certifié IP44, résiste aux intempéries et dispose d'un revêtement Powershield pour prévenir l'apparition de taches au fil du temps. Son design discret s'intègre parfaitement à n'importe quel mur extérieur de votre maison, vous apportant de la lumière exactement là où vous en avez besoin. Profitez d'une commande intuitive même lorsque vous n'êtes pas chez vous avec options de personnalisation et automatisations grâce à l'application Hue et aux assistants vocaux.

Lumière blanche et colorée réglable

Résiste aux intempéries (IP44)

Revêtement anti-tâches Powershield

Installation murale

Application et commande vocale