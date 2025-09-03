Sécurisez votre espace intérieur avec la caméra de bureau Philips Hue Secure 2K en noir. Profitez d'une résolution 2K nette pour des images claires de jour comme de nuit. Sa forme compacte s'intègre parfaitement à votre maison. Détection intelligente des mouvements et audio bidirectionnel pour rester connecté à tout moment, où que vous soyez. Lorsqu'un mouvement est détecté, vos lampes Hue passent en mode alerte et éclairent votre maison pour plus de sécurité.