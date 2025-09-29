Aide
Offres de lampes LED pour chaque pièce

Réimaginez votre habitation avec une remise allant jusqu'à 25 % sur certains produits Hue

Jusqu'à 25 % de remise sur l'éclairage d'intérieur

Économisez 15% lorsque vous combinez deux ou plusieurs articles en promotion— et si l'un des produit sélectionné est un Bridge bénéficiez de 25 % de réduction 

Débloque des économies et des fonctions supplémentaires

Ajoutez un Hue Bridge à votre commande et économisez 25% sur tous les articles en promotion dans votre panier

De plus, vous débloquerez la suite complète de fonctionnalités Hue !

Hue Bridge

Hue Bridge
Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé

Transformez chaque pièce avec Hue !

Achetez des produits de l'offre d'éclairage d'intérieur et profitez des avantages de Hue dans toute votre habitation.

Un salon avec plusieurs lampes Philips Hue délivrant une lumière chaleureuse et chaude.

Plus qu'une simple pièce

Transformez votre maison en un véritable foyer et créez le salon le plus chaleureux qui soit grâce à une sélection de lampes et de luminaires élégants. Ou rendez votre soirée cinéma magique grâce à un éclairage immersif qui semble jaillir de l'écran.

Acheter des luminaires pour salon
Une chambre à coucher avec des lampes de chevet et des lampadaires Hue de chaque côté du lit.

Dormez comme jamais auparavant

Diminuez l'intensité de vos lampes pour vous aider à vous détendre avant de vous coucher, puis réveillez-vous en pleine forme grâce à des lampes qui s'allument automatiquement le matin. Utilisez des couleurs vives et des scénarios de lumière pour créer l'atmosphère souhaitée à tout moment.

Acheter un luminaire pour la chambre
Une cuisine dont les plans de travail sont illuminés avec de la lumière blanche éclatante.

La cuisine de vos rêves

Illuminez chaque recoin de votre cuisine grâce à des lightstrips LED flexibles que vous pouvez contrôler à l'aide de commandes vocales, idéales lorsque vous avez les mains occupées à éplucher, couper ou sortir un délicieux plat du four !

Acheter un luminaire pour la cuisine

Tout savoir sur l'offre d'éclairage d'intérieur

Quand a lieu l'offre d'éclairage d'intérieur ?

Quels produits sont inclus dans l'offre ?

Comment puis-je rester informé des offres et promotions Philips Hue ?

Conditions générales

Cette promotion est valable jusqu'à 23h59 le 12 octobre 2025.

• Ajoutez deux (2) ou plusieurs articles en promotion à votre panier et bénéficiez de 15 % de réduction sur le prix total des produits promotionnels éligibles. Si un Hue Bridge fait partie de ces articles en promotion, vous bénéficierez de 25 % de réduction sur le prix total des produits promotionnels éligibles.

- La remise est appliquée au total des produits promotionnels admissibles dans le panier au moment du paiement.

• Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est en outre soumis aux conditions générales de vente de Philips Hue.

- En cas de retour d'une partie d'une commande, lorsqu'elle est éligible, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement. - Cette promotion ne peut pas être utilisée en conjonction avec une autre offre sur www.philips-hue.com.

• Signify Belgique se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes Conditions générales en les rééditant.

Lire la procédure de retour

