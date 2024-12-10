MotionAwareTM : Transformez vos lampes Hue en détecteurs de mouvement

Qu'est-ce que Hue MotionAwareTM ?

MotionAwareTM est une fonction innovante, disponible exclusivement avec Hue Bridge Pro. Elle transforme vos lampes Philips Hue en détecteurs de mouvement, en créant une zone de mouvement à l'aide de trois ou quatre lampes dans une pièce. Cette fonction vous permet de contrôler toutes les lampes lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pouvez également l'utiliser au sein d'un système de sécurité pour envoyer des alertes en cas de détection de mouvement et déclencher des alarmes lumineuses, etc.

Comment fonctionne Hue MotionAwareTM ?

Les lampes Philips Hue communiquent entre elles via Zigbee. MotionAwareTM mesure les fluctuations des signaux sans fil Zigbee, qui se produisent lorsque quelque chose (comme une personne) les traverse. Cette technologie permet aux lampes Philips Hue de détecter les mouvements sans nécessiter de détecteurs ou de caméras supplémentaires, ni d'installation physique.

Configuration de Hue MotionAwareTM

Pour configurer une zone de mouvement, vous avez besoin d'au moins trois lampes compatibles. Voici les étapes à suivre :

Choisissez la pièce ou la zone : Sélectionnez la pièce ou la zone dans laquelle vous voulez créer une zone de mouvement. L'application désactive les pièces qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de lampes compatibles. Sélectionnez les lampes : Choisissez parmi les lampes accessibles et compatibles disponibles. Les lampes sélectionnées commencent à clignoter pour s'assurer que les bonnes lampes sont choisies. Afin d'obtenir les meilleures performances, veillez à respecter les critères indiqués dans l'application (également fournis ci-dessous). Calibrez la zone : Quittez la zone et assurez-vous que personne, y compris les animaux domestiques, n'est présent pendant le balayage et le calibrage. Personnalisez la réponse : Décidez de ce qui se passe lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pouvez contrôler les lampes, envoyez des alertes ou les deux.

Considérations clés pour la configuration



Même maison, même Bridge : Toutes les lampes doivent être connectées au même Hue Bridge.

: Toutes les lampes doivent être connectées au même Hue Bridge. Nombre de lampes : Utilisez trois ou quatre lampes pour créer une zone.

Utilisez trois ou quatre lampes pour créer une zone. Emplacement : Choisissez des lampes qui couvrent des zones avec le plus d'activité, telles que les couloirs et les points d'entrée.

Choisissez des lampes qui couvrent des zones avec le plus d'activité, telles que les couloirs et les points d'entrée. Distance : Les lampes doivent être espacées de 1 à 7 mètres (ou de 3 à 23 pieds) pour une performance optimale.

Les lampes doivent être espacées de 1 à 7 mètres (ou de 3 à 23 pieds) pour une performance optimale. Hauteur et forme : Des lampes situées à différentes hauteurs créent un espace en 3D (pas toutes en lignes droites), couvrant la surface du sol au plafond.

: Des lampes situées à différentes hauteurs créent un espace en 3D (pas toutes en lignes droites), couvrant la surface du sol au plafond. Aucun mur : Des murs entre les lampes risquent de compromettre les performances.

: Des murs entre les lampes risquent de compromettre les performances. Utilisation à l'intérieur uniquement : Les signaux Zigbee doivent rebondir sur leur environnement. Une utilisation à l'extérieur est donc moins efficace.

: Les signaux Zigbee doivent rebondir sur leur environnement. Une utilisation à l'extérieur est donc moins efficace. Sous tension : Assurez-vous que vos lampes sont raccordées à l'alimentation.

Personnalisation de MotionAwareTM

Vous pouvez entièrement personnaliser le comportement de MotionAwareTM, comme celui des détecteurs de mouvement et des caméras Hue physiques. Créez jusqu'à 10 créneaux horaires dans une journée pour définir ce que les lampes font lorsqu'un mouvement est détecté. Si vous souhaitez empêcher temporairement MotionAwareTM de déclencher des lampes, vous pouvez le désactiver temporairement via le menu des paramètres de la zone de mouvement.

Contrôler les lampes uniquement

Sélectionnez des lampes dans jusqu'à trois pièces ou une zone pour contrôler et personnaliser la réponse lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de mouvement. Il ne doit pas forcément s'agir des mêmes lampes ou pièces que vous avez sélectionnées pour effectuer la détection dans les étapes précédentes. Si vous voulez les personnaliser ultérieurement, vous pouvez le faire dans l'application Hue, en accédant à Paramètres > Appareils > Zones de mouvement.

Envoyer des alertes uniquement

Vous pouvez configurer MotionAwareTM pour envoyer des alertes en cas de détection de mouvement sans contrôler les lampes et pour afficher une chronologie des événements détectés. Cette configuration est idéale à des fins de sécurité. Pour accéder à cette fonction, vous avez besoin de l'un de nos abonnements Hue Secure, si vous possédez déjà une caméra. Il est également possible de souscrire l'abonnement MotionAware pour 0,99 € par mois ou 9,99 € par an. Les deux options comprennent une période d'essai gratuite de 30 jours.

Contrôler les lampes et envoyer des alertes

Combinez les fonctionnalités de contrôle des lampes et d'envoi d'alertes pour une configuration de sécurité complète.

Regrouper avec d'autres détecteurs

Vous pouvez créer des groupes d'appareils dans l'application Hue pour intégrer MotionAwareTM aux caméras et détecteurs de mouvement Hue. Cela permet à tous vos appareils de fonctionner parfaitement ensemble et d'augmenter leur couverture.

Dépannage

Vérifier l'alimentation : Toutes les lampes doivent être raccordées à l'alimentation.

: Toutes les lampes doivent être raccordées à l'alimentation. Mettre à jour les logiciels : Assurez-vous que votre application, Bridge et les lampes utilisent les dernières versions logicielles.

: Assurez-vous que votre application, Bridge et les lampes utilisent les dernières versions logicielles. Vérifier l'emplacement : Il ne doit pas y avoir de mur entre les lampes et elles ne doivent pas toutes être en ligne droite.

: Il ne doit pas y avoir de mur entre les lampes et elles ne doivent pas toutes être en ligne droite. Ajuster la sensibilité : Modifiez la sensibilité de la zone de mouvement si nécessaire. Augmentez-la si le délai de détection est trop long lorsque vous pénétrez dans une pièce ou réduisez-la si vous êtes détecté prématurément ou depuis des pièces voisines.

: Modifiez la sensibilité de la zone de mouvement si nécessaire. Augmentez-la si le délai de détection est trop long lorsque vous pénétrez dans une pièce ou réduisez-la si vous êtes détecté prématurément ou depuis des pièces voisines. Regrouper les appareils : Si des détecteurs de mouvements ou des caméras se trouvent dans la même pièce, envisagez de créer un groupe d'appareils pour qu'ils fonctionnent tous ensemble.

: Si des détecteurs de mouvements ou des caméras se trouvent dans la même pièce, envisagez de créer un groupe d'appareils pour qu'ils fonctionnent tous ensemble. Détection dans des pièces ou étages voisins : Si votre zone de mouvement détecte des personnes dans les pièces ou étages voisins, envisagez de sélectionner des lampes plus éloignées des murs ou des plafonds, d'ajouter une quatrième lampe (si vous n'en avez que trois) ou de réduire la sensibilité au mouvement de la zone.

: Si votre zone de mouvement détecte des personnes dans les pièces ou étages voisins, envisagez de sélectionner des lampes plus éloignées des murs ou des plafonds, d'ajouter une quatrième lampe (si vous n'en avez que trois) ou de réduire la sensibilité au mouvement de la zone. Détection d'animaux : Si vous ne voulez pas que votre zone de mouvement détecte vos animaux, envisagez de réduire la sensibilité ou de choisir des lampes dans des zones où votre animal est moins susceptible de se déplacer.

: Si vous ne voulez pas que votre zone de mouvement détecte vos animaux, envisagez de réduire la sensibilité ou de choisir des lampes dans des zones où votre animal est moins susceptible de se déplacer. Détection prématurée : Si votre zone de mouvement vous détecte trop tôt, avant votre entrée dans la pièce, envisagez de sélectionner des lampes plus éloignées dans la pièce ou de réduire la sensibilité au mouvement.

: Si votre zone de mouvement vous détecte trop tôt, avant votre entrée dans la pièce, envisagez de sélectionner des lampes plus éloignées dans la pièce ou de réduire la sensibilité au mouvement. Détection tardive : Si votre zone de mouvement vous détecte trop tard, après votre entrée dans la pièce, envisagez de sélectionner des lampes plus proches de l'entrée ou d'augmenter la sensibilité au mouvement.

: Si votre zone de mouvement vous détecte trop tard, après votre entrée dans la pièce, envisagez de sélectionner des lampes plus proches de l'entrée ou d'augmenter la sensibilité au mouvement. Problèmes irrécupérables : Si votre zone de mouvement indique qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle est irrécupérable, cela signifie qu'il y a un problème avec les lampes participant à cette zone. Assurez-vous qu'elles sont sous tension et enregistrez à nouveau votre zone de mouvement.

FAQ

En quoi MotionAware est-il différent des autres technologies de détection de mouvement ?

Caméras : Contrairement aux caméras, MotionAware TM n'enregistre pas de vidéo. C'est la solution idéale pour détecter les mouvements dans les espaces où il est difficile de positionner une caméra ou lorsqu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des informations détaillées sur ce qui se passe.

: Contrairement aux caméras, MotionAware n'enregistre pas de vidéo. C'est la solution idéale pour détecter les mouvements dans les espaces où il est difficile de positionner une caméra ou lorsqu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des informations détaillées sur ce qui se passe. Détecteurs PIR : MotionAware TM utilise les signaux Zigbee, tandis que les détecteurs infrarouges passifs (PIR) détectent les signaux infrarouges. MotionAware TM est la solution idéale pour les zones non transitoires ou les espaces avec beaucoup de lampes.

: MotionAware utilise les signaux Zigbee, tandis que les détecteurs infrarouges passifs (PIR) détectent les signaux infrarouges. MotionAware est la solution idéale pour les zones non transitoires ou les espaces avec beaucoup de lampes. SpaceSense : Bien que similaire à SpaceSense de WiZ, MotionAwareTM utilise Zigbee au lieu du Wi-Fi.

MotionAwareTM est-il en mesure de détecter les mouvements derrière des objets ?

Oui, les signaux sans fil peuvent passer à travers les objets, ce qui permet à MotionAwareTM de détecter les mouvements plus facilement derrière les meubles.

Est-il possible d'utiliser MotionAwareTM avec d'autres détecteurs ?

Oui, vous pouvez l'intégrer aux caméras et détecteurs de mouvement Hue. Il vous suffit pour cela de créer des groupes d'appareils dans l'application Hue.

Que faire si je ne veux pas que les lampes s'allument à certaines heures ?

Vous pouvez personnaliser des créneaux horaires dans les paramètres de zone de mouvement pour définir quand les lampes doivent s'allumer.

Que faire si je ne veux pas que les lampes s'allument lorsque l'espace est déjà suffisamment lumineux ?

Bien que les appareils compatibles avec MotionAwareTM ne disposent pas de détecteurs de lumière du jour dédiés (ce qui est le cas de nos détecteurs de mouvement et de nos caméras), vous pouvez toujours empêcher vos lampes de s'allumer s'il ne fait pas encore nuit. Par exemple, vous pouvez vous assurer que les lampes d'une zone de mouvement s'allument uniquement entre le coucher et le lever du soleil. Ce réglage peut être effectué par le biais du paramètre de sensibilité à la lumière du jour de chaque zone de mouvement.

Est-ce que MotionAwareTM consomme plus d'énergie ?

La consommation d'énergie en mode veille peut augmenter d'environ 1 %, mais il n'y a pas de différence mesurable lorsque les lampes sont allumées.

Est-il possible d'utiliser MotionAwareTM pour la sécurité ?

Oui, il est possible de l'intégrer au sein du système Hue Secure pour envoyer des alertes en cas de détection de mouvement. Ces fonctionnalités nécessitent un abonnement Secure.

Pourquoi ai-je besoin d'au moins trois lampes ?

Trois lampes sont le minimum requis pour détecter les mouvements de manière précise et fiable.

Puis-je utiliser MotionAwareTM à l'extérieure ?

Bien que techniquement possible, cela n'est pas recommandé en raison du manque de fiabilité des performances dans les grands espaces extérieurs.

Conclusion

MotionAwareTM est un outil puissant qui améliore la fonctionnalité de vos lampes Philips Hue, offrant à la fois confort et sécurité. En suivant les instructions de configuration et en personnalisant les paramètres, vous pouvez créer un système de détection de mouvement efficace et réactif dans votre maison.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre équipe d'assistance.