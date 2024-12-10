Philips Hue et Matter : guide de configuration et de support complet

Introduction : deux façons de configurer Hue avec Matter

Philips Hue prend en charge Matter, la norme universelle pour maison connectée qui permet de faire fonctionner ensemble et en toute transparence des appareils de marques différentes. Vous pouvez configurer des ampoules Hue avec Matter de deux manières distinctes :

1. Avec un pont Hue Bridge

Idéal pour les utilisateurs qui disposent déjà d'un écosystème Hue ou pour ceux qui souhaitent accéder à des fonctions avancées et une compatibilité maximale.

2. Sans pont (installation directe)

Idéal pour les utilisateurs possédant des nouvelles ampoules Hue compatibles Matter et des ampoules Essentiel (comme le modèle A19) qui souhaitent une configuration plus simple avec des plates-formes telles qu'Apple Home, Google Home ou Alexa.

 Option 1 : configuration à l'aide d'un pont Hue Bridge

Pourquoi utiliser un pont ?

Prend en charge tous les produits Hue , y compris des ampoules plus anciennes non compatibles avec Matter.

, y compris des ampoules plus anciennes non compatibles avec Matter. Permet d'activer des fonctions avancées telles que : Éclairage dégradé Scènes dynamiques Synchronisation de loisir (avec la Hue sync box)

telles que : Fournit une commande centralisée via l'application Hue en plus des applications d'écosystèmes partenaires.

via l'application Hue en plus des applications d'écosystèmes partenaires. À l'épreuve du temps : le pont Hue Bridge est régulièrement mis à jour pour prendre en charge de nouvelles normes et fonctionnalités, garantissant ainsi la compatibilité de votre maison connectée avec les technologies futures

le pont Hue Bridge est régulièrement mis à jour pour prendre en charge de nouvelles normes et fonctionnalités, garantissant ainsi la compatibilité de votre maison connectée avec les technologies futures Tous ceux qui utilisent déjà Alexa, Google ou SmartThings pour commander leurs éclairages Hue peuvent bénéficier du meilleur des deux mondes (contrôle multi-administrateur et toutes les fonctionnalités de commande avancées qui ont déjà été développées avec ces partenaires)

Instructions d'installation

Connectez le pont Hue Bridge et mettez-le sous tension. Installez l'application Hue et suivez les invites pour ajouter votre pont Hue Bridge et vos ampoules Activez l'intégration Matter : Dans l'application Hue, accédez à Paramètres > Maison connectée .

. Choisis ta plateforme (Apple, Google, Alexa) et suis les instructions de liaison.

 Option 2 : configuration sans pont (directement via des ampoules compatibles Matter)

Ce dont vous avez besoin

Des ampoules Hue compatibles Matter (portant le logo Matter sur l'emballage).

(portant le logo Matter sur l'emballage). Un hub contrôleur Matter prenant en charge le « routeur Thread Border aka a » (par exemple, Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2ème génération, Amazon Echo 4ème génération).

Instructions d'installation

Ouvrez l'application de votre maison connectée (Apple Home, Google Home, Alexa). Ajoutez un nouvel appareil Scannez le code QR sur le guide d'installation (Matter QR code) ou saisissez le code d'appariement à 11 chiffres. Allumez l'ampoule et assurez-vous qu'elle soit en mode d'appairage (clignote ou se réinitialise si nécessaire). Personnalise l'ampoule : Donne-lui un nom, attribue-la à une pièce et teste les automatismes.

Astuce : si l'ampoule était précédemment connectée à un pont Hue Bridge, vous devez la supprimer du pont avant de l'appairer directement via Matter.

Comparaison des fonctionnalités : configuration avec un pont vs configuration directe via Matter

Fonctionnalité Avec un pont Hue Bridge sur Matter Directement sur Matter Fonctionne avec toutes les ampoules Hue ✅ ❌ (ampoules compatibles Matter uniquement) Effets lumineux avancés ✅ ❌ Éclairage adaptatif (Apple) ✅ ✅ Synchronisation hue Entertainment ✅ ❌ Assistance multi-administrateurs ✅ ✅ Prise en charge de Thread ❌ ✅ (si pris en charge) Contrôle local (hors ligne) ✅ ✅ (si Thread est utilisé)

 Conseils d'installation spécifiques à l'écosystème

Apple Home

Avec un pont Hue Bridge : utilisez l'application Hue pour établir la liaison à votre compte Apple Home.

: utilisez l'application Hue pour établir la liaison à votre compte Apple Home. Sans pont : scannez le code QR Matter dans l'application Apple Home. Les utilisateurs d'iOS 18+ n'ont pas besoin de HomePod ou d'Apple TV pour appairer des appareils Matter.

Google Home

Avec un pont Hue Bridge :

Contrôleurs pris en charge :

Haut-parleurs : Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio

Écrans : Nest Hub (1ère génération), Nest Hub (2ème génération), Nest Hub Max

Routeurs Wi-Fi : Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E)

Streamers : Streamer Google TV (4K)

Sans pont Hue Bridge :

Contrôleurs pris en charge : Nest Hub (2nd Gen), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K).

: Nest Hub (2nd Gen), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K). Configuration : utilisez l'application Google Home pour scanner le code QR ou entrez le code d'appairage.

Amazon Alexa

Avec un pont Hue Bridge :

Contrôleurs pris en charge : Echo Dot (2e génération et plus récent), Echo Spot, Echo Show (toutes les générations), Echo Hub, Echo Studio (1re et 2e génération), Echo Flex, Echo Plus (2e génération), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, PoE gateway, Max 7.

Sans pont Hue Bridge :

Contrôleurs pris en charge : Echo (4ème génération), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio (1ère génération et 2ème génération), Eero Pro, 6, Max 7.

Configuration : Utilise l'appli Alexa pour scanner le code QR ou saisir le code d'appariement manuel.

️ Dépannage et conseils

Problèmes courants

L'ampoule ne répond pas : Contrôlez l'alimentation et le Wi-Fi : assurez-vous que votre téléphone et le hub Matter sont connectés au même réseau Wi-Fi Redémarrez l'ampoule ou réinitialisez-la. Mettez à jour le micrologiciel de l'ampoule et les applications

: Code QR perdu : Utilisez le code d'appairage manuel imprimé sur l'ampoule.

: Ajouter à plusieurs applications : Utilisez l'application d'origine afin de générer un nouveau code de configuration Matter pour chaque plate-forme supplémentaire.

:

Réinitialisation d'une ampoule Matter

Consultez les étapes de réinitialisation des ampoules ici Comment réinitialiser des éclairages Philips Hue aux paramètres d'usine | Philips Hue

 À propos de Matter Over Thread

Thread est un protocole de réseau maillé à faible consommation d'énergie utilisé par Matter.

est un protocole de réseau maillé à faible consommation d'énergie utilisé par Matter. Certaines ampoules Hue prennent en charge Thread, ce qui permet des temps de réponse plus rapides et un contrôle local .

et . Nécessite un routeur Thread Border , tel que : Apple HomePod Mini Google Nest Hub (2ème génération) Amazon Echo (4ème génération)

, tel que :

 Système d'exploitation requis

iOS : iOS 16+ (iOS 18+ supprime la nécessité d'un hub domestique).

: iOS 16+ (iOS 18+ supprime la nécessité d'un hub domestique). Android : compatible avec des versions Android prenant en charge l'application Hue et Matter.

Support multi-administrateurs

Matter vous permet de commander simultanément des appareils à partir de plusieurs éco-systèmes. Pour partager un appareil :

Ouvrez l'application d'origine dans laquelle l'appareil a été ajouté pour la première fois. Générez un nouveau code de configuration. Utilisez ce code dans une autre plate-forme (par exemple, ajoutez une ampoule Hue à la fois à Apple Home et Google Home).

✅ Dernières réflexions

Que vous soyez un débutant en matière de maison connectée ou un utilisateur chevronné, l'utilisation de Philips Hue avec Matter offre une grande flexibilité :

Utilisez le pont Hue Bridge pour un accès à toutes les fonctionnalités et une prise en charge de l'installation existante.

pour un accès à toutes les fonctionnalités et une prise en charge de l'installation existante. Utilise les ampoules compatibles avec Matter directement pour une expérience simplifiée et sans hub.

Les deux méthodes offrent un éclairage connecté sûr, fiable et à l'épreuve du temps.