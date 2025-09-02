Tous les produits Hue s'installent facilement via un code QR : vous pouvez donc scanner et installer tous vos appareils Hue simultanément.
Comment installer un Hue Bridge Pro
Lisez d'abord ceci !
1. Ne branchez pas encore le Bridge.
Vous devrez scanner son code QR, alors gardez-le à portée de main.
2. Souhaitez-vous ajouter plusieurs appareils Hue ?
Gardez-les tous ensemble ! Vous scannerez tous leurs codes QR au cours de la même étape.
3. Disposez-vous de l'application Hue ?
Téléchargez-la via la boutique d'applications de votre téléphone.
Instructions d'installation pour le Bridge Pro
1. Ouvrez l'application Hue.
Si vous l'ouvrez pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter un Bridge. Appuyez sur Oui.
Si vous avez appuyé sur Ignorer, ne vous inquiétez pas ! Ouvrez Paramètres, appuyez sur Appareils, puis sur l'icône plus (+) bleue.
2. Scannez le code QR.
Une fois qu'il a été scanné avec succès, appuyez sur Suivant.
Remarque : si votre produit ne possède pas de code QR, appuyez sur J'ai besoin d'aide, puis sélectionnez Aucun code QR et choisissez Bridge Pro.
3. Sélectionnez la manière dont vous souhaitez connecter votre Hue Bridge Pro, via Wi-Fi (dans ce cas, n'utilisez pas le câble Ethernet fourni) ou à l'aide du câble Ethernet.
Alimentez votre Hue Bridge Pro à l'aide du câble d'alimentation USB-C fourni. L'application vous guidera ensuite pour les dernières étapes.
Besoin d'aide ?
Consultez notre FAQ ou contactez l'assistance.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.