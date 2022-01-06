Le pont Hue Bridge vous permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'éclairage intelligent - et de connecter facilement un interrupteur Hue Tap.
Guide d'installation
Comment installer un interrupteur Hue Tap
Connexion via un pont Hue Bridge
Avant de commencer l'installation
Votre pont Hue Bridge est-il connecté et a-t-il été ajouté à l'application Hue ?
Votre pont Hue Bridge doit déjà être branché et connecté au Wi-Fi, et avoir été ajouté à votre application Hue. Si tel n'est pas le cas, installez d'abord le Hue Bridge.
Découvrez comment installer un pont Hue Bridge
Avez-vous installé votre interrupteur Hue Tap ?
Si vous avez des doutes concernant l'installation, reportez-vous au manuel fourni avec votre interrupteur Hue Tap.
Installer un interrupteur Tap
- Ouvrez l'application Hue.
- Accédez à l'onglet Paramètres et appuyez sur Accessoires.
4. Appuyez sur Ajouter un accessoire.
4. Appuyez sur Interrupteur Hue Tap et suivez les instructions à l'écran.
5. Lorsque l'application Hue aura trouvé l'interrupteur Tap, vous pourrez sélectionner la pièce ou la zone contrôlée par cet interrupteur, ainsi que l'action des boutons.
Besoin d'aide ?
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour installer votre interrupteur Tap, parcourez nos questions fréquentes (FAQ) ou contactez l'assistance Philips Hue.
