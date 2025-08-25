5. Important ! Conservez votre phrase secrète et votre carte de propriété dans un endroit sûr.

Phrase secrète : requise pour accéder à la vue en direct et aux clips vidéo de votre sonnette vidéo filaire Hue Secure.

Carte de propriété : requise pour réinitialiser la sonnette vidéo filaire Hue Secure ou la déplacer vers un autre Bridge.