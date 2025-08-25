Tous les produits Hue s'installent facilement via un code QR : vous pouvez donc scanner et installer tous vos appareils Hue simultanément.
Comment installer une sonnette vidéo filaire Hue Secure
Lisez d'abord ceci !
1. Souhaitez-vous ajouter plusieurs appareils Hue ?
Gardez-les tous ensemble ! Vous scannerez tous leurs codes QR au cours de la même étape.
2. Disposez-vous de l'application Hue ?
Téléchargez-la via la boutique d'applications de votre téléphone.
Connexion avec Bridge
Instructions pour l'installation de la sonnette vidéo filaire Hue Secure
Votre Bridge doit être connecté et ajouté à l'application Hue.
Vous ne l'avez pas encore fait ? Apprenez à installer le Bridge.
1. Ouvrez l'application Hue.
2. Dans l'onglet Accueil, appuyez sur l'icône des trois points (…). Ensuite, appuyez sur Ajouter des appareils
Remarque : vous pouvez également ouvrir l’onglet Paramètres, puis appuyer sur Appareils. Appuyez sur l'icône plus (+) bleue dans le coin supérieur droit.
3. Scannez le code QR.
Le code QR de votre sonnette vidéo filaire se trouve sur sa carte de propriété.
4. Appuyez sur la sonnette vidéo filaire Hue Secure que vous souhaitez ajouter.
Si vous avez plusieurs sonnettes, elles apparaîtront à l'écran. Appuyez sur la sonnette vidéo filaire Hue Secure que vous souhaitez ajouter en premier.
5. Important ! Conservez votre phrase secrète et votre carte de propriété dans un endroit sûr.
Phrase secrète : requise pour accéder à la vue en direct et aux clips vidéo de votre sonnette vidéo filaire Hue Secure.
Carte de propriété : requise pour réinitialiser la sonnette vidéo filaire Hue Secure ou la déplacer vers un autre Bridge.
Si vous souhaitez la connecter au Hue Smart Chime, veuillez consulter la page sur la connexion d'un Hue Smart Chime.
Connexion sans Bridge
Instructions pour l'installation de la sonnette vidéo filaire Hue Secure
1. Ouvrez l'application Hue.
2. Suivez les instructions à l’écran pour configurer votre compte et les paramètres de votre application.
3. Lorsque vous êtes invité à ajouter un Bridge, sélectionnez Non.
4. Scannez le code QR.
5. Suivez les instructions à l’écran pour ajouter, configurer et personnaliser votre sonnette vidéo filaire Hue Secure.
6. Important ! Conservez votre phrase secrète et votre carte de propriété dans un endroit sûr.
Phrase secrète : requise pour accéder à la vue en direct et aux clips vidéo de votre sonnette vidéo filaire Hue Secure.
Carte de propriété : requise pour réinitialiser la sonnette vidéo filaire Hue Secure ou la déplacer vers un autre Bridge.
Si vous souhaitez la connecter au Hue Smart Chime, veuillez consulter la page sur la connexion d'un Hue Smart Chime. Veillez également à ce que les deux appareils soient à une distance de 20 mètres / 65 pieds.
