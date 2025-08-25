Aide

Mes appareils Hue peuvent-ils utiliser MotionAware™ ?

La grande majorité des produits Hue prennent en charge la technologie Hue MotionAware™. Toutefois, il se peut que certains anciens modèles d'appareils ne permettent pas une prise en charge de la technologie MotionAware™ car ils manquent de capacité de mémoire pour de nouvelles fonctionnalités ou que leur bon fonctionnement est compromis par de telles fonctions (par ex., certains accessoires alimentés par batterie risquent de se décharger plus rapidement). La liste ci-dessous répertorie les modèles d'appareils et leurs identifiants qui ne prennent pas en charge Hue MotionAware™. Vous pouvez vérifier l'identifiant de modèle de vos appareils dans l'application Hue, sous Paramètres > Mise à jour du logiciel. 

Type de produit Identifiant de modèle
Lampe à poser Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color Downlight LCT002
Hue Color Lamp LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM011
Dimmer Switch RWL020, RWL021, RWL022
Smart Button ROM001, RDM003, RDM005
Module d'interrupteur mural RDM001, RDM004
Tap Dial Switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Interrupteurs Friends of Hue FOHSWITCH
Indoor Motion Sensor SML001, SML003
Outdoor Motion Sensor SML002, SML004
Capteur de contact SOC001
Caméra / Sonnette CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Appareils tiers (hormis Hue et Friends of Hue) (plusieurs possibles)

