La grande majorité des produits Hue prennent en charge la technologie Hue MotionAware™. Toutefois, il se peut que certains anciens modèles d'appareils ne permettent pas une prise en charge de la technologie MotionAware™ car ils manquent de capacité de mémoire pour de nouvelles fonctionnalités ou que leur bon fonctionnement est compromis par de telles fonctions (par ex., certains accessoires alimentés par batterie risquent de se décharger plus rapidement). La liste ci-dessous répertorie les modèles d'appareils et leurs identifiants qui ne prennent pas en charge Hue MotionAware™. Vous pouvez vérifier l'identifiant de modèle de vos appareils dans l'application Hue, sous Paramètres > Mise à jour du logiciel.
Mes appareils Hue peuvent-ils utiliser MotionAware™ ?
|Type de produit
|Identifiant de modèle
|Lampe à poser Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Color Downlight
|LCT002
|Hue Color Lamp
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM011
|Dimmer Switch
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart Button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Module d'interrupteur mural
|RDM001, RDM004
|Tap Dial Switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Interrupteurs Friends of Hue
|FOHSWITCH
|Indoor Motion Sensor
|SML001, SML003
|Outdoor Motion Sensor
|SML002, SML004
|Capteur de contact
|SOC001
|Caméra / Sonnette
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Appareils tiers (hormis Hue et Friends of Hue)
|(plusieurs possibles)
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.