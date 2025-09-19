Aide

Blocs d'alimentation extérieurs Philips Hue

Programme de remplacement

Bloc d'alimentation extérieur Philips Hue

Votre sécurité est notre priorité.

Après des tests approfondis, nous avons découvert que dans de très rares cas, certains blocs d'alimentation extérieurs (PSU) Philips Hue 20 W et 40 W peuvent être endommagés en raison d'une fuite d'eau, ce qui pourrait provoquer un court-circuit et mettre le bloc d'alimentation sous tension. Dans des conditions humides, cela pourrait potentiellement entraîner un choc électrique en cas de contact ou présenter un risque d'incendie pour les matériaux environnants. 

Ces blocs d'alimentation ont été expédiés avec des packs de base des familles de produits suivantes ou ont été vendus séparément entre 2018 et 2021 :

Spot Lily extérieur Philips Hue

Spots Lily

Spot Lily extérieur XL Philips Hue

Spot Lily XL

Borne Calla extérieure Philips Hue

Borne Calla

Bornes Econic extérieures Philips Hue

Bornes Econic extérieures

Bornes Impress extérieures Philips Hue

Bornes Impress

Grande borne Calla extérieure Philips Hue

Grande borne Calla

Alimentation extérieure 40 W

Alimentation extérieure 40 W

Lightstrip extérieur 5 m

Lightstrip extérieur 5 m

Lightstrip extérieur 5 m

Lightstrip extérieur 2 m

Pour que vous vous sentiez en sécurité lorsque vous utilisez les produits Philips Hue, nous lançons un programme de remplacement pour les personnes dont les blocs d’alimentation sont affectés. Pour éviter tout risque, nous conseillons aux consommateurs, en cas de défaillance du produit, de couper d’abord l’alimentation avant de toucher le bloc d’alimentation.

Mon bloc d'alimentation est-il concerné ?

Pour vérifier si votre bloc d'alimentation peut être remplacé, débranchez d'abord le produit ou coupez son alimentation.

Sur le devant du bloc d'alimentation, vous verrez un code de production à quatre chiffres, au format YYWW. « YY » fait référence à l'année et « WW » fait référence au numéro de la semaine. À côté de ce code figure un numéro de pièce et une plage de tension.

Les combinaisons suivantes sont concernées par ce programme de remplacement :

Description

Vendu avec

Tension

Numéro de pièce

Code de production

Bloc d'alimentation 40 W

Pack de base ou séparément

220 V-240 V

S040WN2400167

2038 et inférieurs

Bloc d'alimentation 40 W

Pack de base ou séparément

100 V-120 V

S040VN2400167

2037 et inférieurs

Bloc d'alimentation 40 W

Lightstrip extérieur 5 m

220 V-240 V

E040FP2400167

2051 et inférieurs

Bloc d'alimentation 40 W

Lightstrip extérieur 5 m

100 V-120 V

S040VN2400167

2044 et inférieurs

Bloc d'alimentation 20 W

Lightstrip extérieur 2 m

220 V-240 V

S024BI2400083

2143 et inférieurs

Bloc d'alimentation 20 W

Lightstrip extérieur 2 m

100 V-120 V

S024BI2400083

2146 et inférieurs

 

Exemple :

Vous avez acheté une borne Calla, qui incluait un bloc d'alimentation de 40 W. Le bloc d'alimentation, qui est de 220 V-240 V, porte le numéro de pièce « S040WN2400167 ». Votre bloc d'alimentation peut être affecté. Pour confirmer, les deux premiers chiffres (c'est-à-dire l'année) sont inférieurs à 20 ou les deux conditions suivantes sont vraies :

  • Les deux premiers chiffres du code sont 20
  • Les deux derniers chiffres du code sont inférieurs ou égaux à 38

Ainsi, dans cet exemple, le bloc d'alimentation portant le numéro de pièce S040WN2400167 peut avoir des codes de production différents.

Le bloc d'alimentation avec un code de production 2038 est concerné.

Le bloc d'alimentation avec un code de production 2111 n'est pas concerné.

Comment puis-je obtenir un nouveau bloc d'alimentation gratuitement ?

Remplissez le formulaire lié ci-dessous. Veuillez inclure une photo de la face avant du bloc d'alimentation, où le code de production à quatre chiffres et le numéro de pièce sont clairement visibles. 

Accéder au formulaire de demande de remplacement

Veuillez inclure une photo de la face avant du bloc d'alimentation, où le code de production à quatre chiffres est clairement visible.

Bloc d’alimentation LED AC/DC extérieur UE Philips Hue
Driver LED extérieur US Philips Hue
Étiquette du bloc d'alimentation

Si vous avez des questions ou si vous devez remplacer plus de trois blocs d'alimentation, veuillez nous contacter directement.

Nous contacter

