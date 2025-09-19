Pour vérifier si votre bloc d'alimentation peut être remplacé, débranchez d'abord le produit ou coupez son alimentation.
Sur le devant du bloc d'alimentation, vous verrez un code de production à quatre chiffres, au format YYWW. « YY » fait référence à l'année et « WW » fait référence au numéro de la semaine. À côté de ce code figure un numéro de pièce et une plage de tension.
Les combinaisons suivantes sont concernées par ce programme de remplacement :
|
Description
|
Vendu avec
|
Tension
|
Numéro de pièce
|
Code de production
|
Bloc d'alimentation 40 W
|
Pack de base ou séparément
|
220 V-240 V
|
S040WN2400167
|
2038 et inférieurs
|
Bloc d'alimentation 40 W
|
Pack de base ou séparément
|
100 V-120 V
|
S040VN2400167
|
2037 et inférieurs
|
Bloc d'alimentation 40 W
|
Lightstrip extérieur 5 m
|
220 V-240 V
|
E040FP2400167
|
2051 et inférieurs
|
Bloc d'alimentation 40 W
|
Lightstrip extérieur 5 m
|
100 V-120 V
|
S040VN2400167
|
2044 et inférieurs
|
Bloc d'alimentation 20 W
|
Lightstrip extérieur 2 m
|
220 V-240 V
|
S024BI2400083
|
2143 et inférieurs
|
Bloc d'alimentation 20 W
|
Lightstrip extérieur 2 m
|
100 V-120 V
|
S024BI2400083
|
2146 et inférieurs
Exemple :
Vous avez acheté une borne Calla, qui incluait un bloc d'alimentation de 40 W. Le bloc d'alimentation, qui est de 220 V-240 V, porte le numéro de pièce « S040WN2400167 ». Votre bloc d'alimentation peut être affecté. Pour confirmer, les deux premiers chiffres (c'est-à-dire l'année) sont inférieurs à 20 ou les deux conditions suivantes sont vraies :
- Les deux premiers chiffres du code sont 20
- Les deux derniers chiffres du code sont inférieurs ou égaux à 38
Ainsi, dans cet exemple, le bloc d'alimentation portant le numéro de pièce S040WN2400167 peut avoir des codes de production différents.
Le bloc d'alimentation avec un code de production 2038 est concerné.
Le bloc d'alimentation avec un code de production 2111 n'est pas concerné.