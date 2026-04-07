La lumière est l'un des régulateurs les plus puissants de la biologie humaine. Sa luminosité, le moment de son apparition et sa température de couleur transmettent des signaux au cerveau et au corps qui nous indiquent les moments où nous devons être éveillés et ceux où nous devons nous détendre.

Le matin et en journée, une lumière vive et froide, riche en tons bleus, stimule l’éveil, booste l’énergie et améliore la concentration. En soirée, une lumière douce et chaleureuse favorise la détente et prépare naturellement le corps à un sommeil réparateur.