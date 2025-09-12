*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Plafonnier fin Hue Devote S (pack de 2)
Lumière parfaitement uniforme et puissante. Ce plafonnier rond et fin à LED offre des millions de nuances de lumière blanche et colorée dans un cadre blanc élégant en matière synthétique. Sa conception semi-encastrée offre de la profondeur, tandis que sa simplicité en fait un choix sophistiqué pour n'importe quelle pièce.
Points forts du produit
- Distribution uniforme de la lumière
- ⌀ 29,1 cm
- Jusqu’à 2000 lumens
- Matière synthétique en blanc mat
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.
Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.
Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches douces
Les ampoules et luminaires Hue utilisent une lumière blanche douce. Grâce à l'intensité réglable de la lumière du jour à la légère veilleuse, ces lampes intelligentes vous permettent d'illuminer votre intérieur d'un niveau de lumière chaude parfaitement adapté à vos besoins.
Obtenez des scénarios lumineux parfaitement adaptés à vos activités quotidiennes
Simplifiez-vous la vie et amusez-vous avec quatre scénarios lumineux prédéfinis spécialement personnalisables pour vos tâches quotidiennes : Réveil, Concentration, Lecture et Relaxation. Les deux ambiances aux tons froids, Réveil et Concentration, vous aident à démarrer le matin ou à rester concentré(e), tandis que les ambiances plus chaudes de Lecture et Relaxation vous aident à apprécier un bon livre et à vous apaiser l'esprit.
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Plastique