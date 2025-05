Le rétroéclairage de votre téléviseur rend non seulement le visionnage et les jeux plus excitants et interactifs, mais peut également contribuer à améliorer le confort des yeux pendant que vous regardez. Lorsque vous synchronisez vos éclairages connectés derrière et autour de votre téléviseur, ils s'assombrissent, s'éclaircissent et changent de couleur en fonction de tout ce qui se passe à l'écran en temps réel. Si vous n'avez pas envie d'un jeu de lumière aussi spectaculaire, les rétroéclairages pour téléviseur peuvent aussi créer une ambiance plus subtile en diffusant de la lumière autour de votre téléviseur et de votre espace de divertissement. Réglez simplement les lumières sur n'importe quelle combinaison de couleurs et d'intensité que vous aimez à l'aide de l'application Hue. Faites votre choix parmi les scénarios de lumière prédéfinis ou créez-en un adapté à votre propre ambiance pour une soirée sur le canapé. Un autre avantage de l’utilisation du rétroéclairage pour téléviseur est l’amélioration du confort visuel. L'ajout d'éclairage derrière le téléviseur permet de réduire le contraste entre l'écran lumineux et la pièce sombre. Cela permet de réduire la fatigue oculaire et facilite le visionnage pendant de longues périodes.