Aide
  • Vidéo 2K et audio bidirectionnel
  • Compatible avec les lampes Philips Hue
  • Vision de jour et de nuit
Trouvez le manuel de votre produit

Une personne s'approche de la porte d'entrée d'une maison et déclenche des lampes Philips Hue via une sonnette vidéo.

Une sécurité qui fonctionne avec vos lampes Philips Hue

Lorsque la sonnette vidéo détecte un mouvement, vos lampes Philips Hue s'allument automatiquement. Lorsque quelqu'un sonne, vos lampes clignotent doucement pour signaler la présence d'une personne à la porte.

Une personne surveille sa porte d'entrée à l'aide d'une sonnette vidéo Hue Secure via l'application Hue pendant son absence.

Sachez qui est là, où que vous soyez

Recevez instantanément des alertes en cas de détection de mouvement. Consultez le flux vidéo en direct et parlez aux visiteurs à l'aide du microphone intégré, pour une tranquillité d'esprit, même lorsque vous êtes absent.

Un homme contrôle sa sonnette, son carillon et ses lampes Philips Hue via l'application Hue sur son smartphone.

Contrôle ultime avec une seule application

Pas besoin de plusieurs applications : vous pouvez gérer la sonnette, le carillon et les lampes Philips Hue depuis l'application Hue. Recevez des alertes instantanées, personnalisez les paramètres et restez connecté où que vous soyez, directement depuis votre smartphone ou votre tablette.

Une porte d'entrée avec une livraison de colis et une photo montrant le livreur via une sonnette vidéo Hue.

Voyez tout dans les moindres détails

Bénéficiez d'une résolution 2K et d'une vue de la tête aux pieds à 180°, parfaites pour repérer les visiteurs et les colis à votre porte.

Une jeune femme vue par la caméra d'une porte d'entrée en train de livrer des paquets à une maison.

Vue claire et en couleur, même dans l'obscurité

Profitez de vidéos nettes et réalistes à toute heure. La technologie Starlight améliore les performances en cas de faible luminosité, vous offrant une vue claire et en couleur de votre porte, même dans l'obscurité quasi totale.

Une personne installe une sonnette filaire à l'aide d'une perceuse.

Facile à installer

Installez la sonnette filaire en quelques étapes simples. Elle est conçue pour s'adapter parfaitement à n'importe quel pas de porte.

Un carillon sans fil connecté en blanc.

Alertes sonores intelligentes, partout dans la maison

Ajoutez un carillon sans fil connecté pour recevoir des notifications sonores partout dans la maison et toujours savoir quand quelqu'un est à la porte.

Acheter un carillon

Trouver un abonnement

Certaines fonctionnalités de la caméra Hue Secure nécessitent un abonnement. Découvrez les différents abonnements, examinez leurs spécificités et identifiez celui qui répond le mieux à vos besoins.

Découvrir les abonnements

Questions et réponses

De quels outils ai-je besoin pour installer la sonnette Hue Secure ?

La sonnette Hue Secure dispose-t-elle d'une pile (de secours) ?

La sonnette Hue Secure fonctionne-t-elle avec ma sonnette ou mon carillon existant(e) ?

Puis-je installer ma sonnette Hue Secure moi-même ou ai-je besoin d'un électricien ?

Quel est l'angle de vue de la caméra ?

Quelle est la résolution de la caméra ?

La sonnette Hue Secure nécessite-t-elle un Bridge ?

La sonnette résiste-t-elle aux intempéries ?

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir et blanc

  • Matériaux

    Plastique

Environnement

Options/accessoires inclus

Dimensions et poids de l’emballage

Entretien

Spécificités techniques

La caméra

Compatibilités

Autre

