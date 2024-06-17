Aide
Idées de lumières de Noël pour un pays des merveilles hivernal à la maison

10 novembre 2023

Noël est une période spéciale de l'année pour beaucoup : vous pouvez vous remémorer les Noëls passés en famille, tout en décorant votre sapin et votre maison. Cette année, rendez la période des fêtes encore plus mémorable grâce à ces idées de décoration lumineuse de Noël qui vous permettront de poursuivre vos traditions.

Un salon de Noël illuminé en bleu, vert et rouge.

Contrôlez les lumières de votre sapin de Noël grâce à une prise connectée

Vous en avez assez de ramper sous le sapin pour brancher les lumières ? Ou de vous mettre sur la pointe des pieds pour les débrancher avant d'aller vous coucher ? Avec une Prise connectée Hue, vous pouvez oublier ces problèmes. Branchez les lumières du sapin sur la Prise connectée Hue pour les allumer et les éteindre facilement, sans vous retrouver avec des aiguilles de sapin dans les cheveux. 

La Prise connectée Hue vous permet de contrôler les lumières de votre sapin de Noël comme vous le feriez avec n'importe quelle autre lampe Philips hue : avec l'application Hue, un accessoire connecté ou votre voix.

Une idée lumineuse : grâce à l'application Hue automatisez les lumières de votre sapin de Noël afin qu'elles s'allument juste avant votre réveil le matin et qu'elles s'éteignent automatiquement lorsque vous vous couchez.

Les cadeaux de Noël sous un sapin éclairé par une lumière connecté Hue Go.

Glissez une Hue Go parmi les cadeaux

L'ouverture des cadeaux est l'une des parties les plus attendues de Noël. Pour encore plus de bonheur, glissez une Hue Go parmi les cadeaux. Inclinez la lampe connectée vers le haut, pour faire passer la lumière à travers les branches pour ajouter une touche unique à votre décoration pour les fêtes.

Une idée lumineuse : si les enfants sont un peu trop intéressés par les cadeaux qui les attendent sous le sapin, installez un détecteur de mouvement Hue à côté de votre Hue Go. Lorsqu'ils s'approchent trop près, les lumières s'allument : ils sauront alors que le Père Noël les surveille.

Créez une ambiance festive avec des lightstrips

Abandonnez les guirlandes de Noël traditionnelles et utilisez plutôt des lightstrips. Les lightstrips sont flexibles, ce qui vous permettra de les tresser à votre guirlande ou de les glisser à l'arrière du sapin. Placez-en un derrière une table d'appoint ou une armoire et placez vos décorations de fêtes devant. Vous pouvez même mettre de la fausse neige dessus pour encore plus d'éclat !

Une idée lumineuse : lorsque vous définissez la scène de votre pièce, appuyez sur l'icône de lecture dans la carte de scène pour la rendre dynamique. Vos lumières colorées feront défiler les couleurs de cette scène pour ajouter une touche spectaculaire à vos décorations pour les fêtes.

Offrez une lueur chaleureuse à votre pièce maîtresse lors des fêtes

Aucun dîner de Noël n'est complet sans une pièce maîtresse festive. Que vous créez votre propre composition florale ou optiez pour un bouquet acheté en magasin, vous pouvez l'éclairer avec la douce lumière d'une Suspension Flourish. Mieux encore : cette suspension propose des millions de couleurs de lumière, afin que vous puissiez agrémenter votre pièce maîtresse avec la teinte parfaite.

Une idée lumineuse : si vous disposez de plusieurs lampes Philips Hue dans votre système d'éclairage connecté, vous pouvez les séparer en pièces dans l'application Hue. Créez une zone pour inclure toutes les lumières de votre décoration pour les fêtes, afin de répandre rapidement la joie de Noël dans toute votre maison.

Vos décorations de Noël mises en valeur par une lampe de table connectée qui éclaire en vert.

Illuminez vos décorations avec une lampe à poser Iris

La lampe à poser Iris dispose à la fois d'un rétroéclairage subtil et d'une lumière principale, encore plus esthétique lorsqu'elle est tournée vers le mur, elle vous permet de mettre en valeur vos décorations pour les fêtes à votre guise. Orientez-la vers votre petit village de Noël ou laissez-la éclairer le mur derrière votre figurine de bonhomme de neige préférée.

Une idée lumineuse : créez l'illusion qu'il neige ! Fixez des flocons de neige en papier au plafond avec du fil de pêche, mais assurez-vous de les positionner entre le mur et votre lampe de table Iris. Lorsque la lumière est allumée, les flocons de neige créent de superbes ombres sur le mur derrière eux, pour une ambiance hivernale.

Les décorations de Noël sur un porche avec un éclairage extérieur connecté.

Des idées d'éclairage extérieur de Noël pour montrer le chemin au père Noël

Rien n'évoque plus le mois de décembre que des lumières de Noël extérieures sur votre maison. Choisissez des couleurs assorties à l'extérieur de votre maison : installez des lumières plus grandes le long de l'avant du toit, puis des lumières plus petites en forme de glaçon en dessous pour un aspect net et épuré, ou utilisez des lumières arc-en-ciel pour une ambiance non traditionnelle.

Une idée lumineuse : les lumières extérieures connectées Philips Hue peuvent améliorer facilement votre configuration d’éclairage extérieur de Noël. Réglez des lumières extérieures, telles que les spots Lily que vous pouvez régler aux couleurs de Noël, pour vraiment donner à votre maison une ambiance festive.

Créez un thème traditionnel rouge et vert, optez pour une touche moderne avec une scène bleu argenté ou utilisez une palette de couleurs complètement différente pour Noël avec l'application Philips Hue. La façon dont vous décorez votre maison pour Noël vous est personnelle, y compris la façon dont vous utilisez les lumières connectées de Noël.

