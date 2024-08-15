Aide
An inside look at outdoor wall lights

24/01/2024

Si vous n'avez jamais vu des appliques murales décoratives, il vous sera quelque peu difficile de savoir exactement ce que vous devez rechercher ou envisager. Nous avons préparé ce guide pour vous aider à mieux comprendre les différentes façons dont l'éclairage extérieur peut être utilisé, la gamme de luminaires disponibles et les modalités d'installation et de contrôle de votre installation d'éclairage extérieur.

Appliques murales d'extérieur et leurs utilisations

L'éclairage mural extérieur moderne peut remplir une multitude de fonctions, mais il est généralement utilisé pour les éléments suivants :

  • Valoriser l'esthétique de l'extérieur de votre maison.
  • Créer une ambiance invitante lors de réunions en plein air.
  • Assurer votre sécurité et votre sûreté pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Vous avez la possibilité de privilégier la mise en valeur des éléments architecturaux de votre habitation, la création d'un espace de vie extérieur chaleureux ou le choix d'un éclairage adapté pour vos allées. Mais vous pouvez aussi vous intéresser à ces trois aspects en même temps (à des degrés divers, bien entendu !). Vous devez d'abord établir vos priorités. Cela vous permettra de sélectionner les luminaires en fonction des caractéristiques qui répondent à vos besoins et de les disposer de sorte à obtenir une efficacité optimale.

Vous pouvez également consulter d'autres idées d'éclairage extérieur ici.

Types d'éclairage mural extérieur

Une fois que vous avez défini l'objectif de votre éclairage mural extérieur, vous pouvez faire votre choix parmi un large éventail de styles et de fonctionnalités. Des conceptions minimalistes et épurées qui se fondent parfaitement dans les décors modernes aux luminaires traditionnels plus ornés qui ajoutent une touche de charme intemporel à votre installation, il existe une applique murale extérieure élégante pour chaque style.

Les appliques murales sont d'élégantes lumières murales extérieures reconnues pour leurs qualités esthétiques et fonctionnelles. Elles sont disponibles en diverses options allant des formes de lanternes classiques à des designs plus contemporains. 
Achetez Philips hue Impress

Avec les appliques murales extérieures qui diffusent des faisceaux lumineux ascendants ou descendants, la lumière rayonne à la fois vers le haut et vers le bas, ce qui est parfait pour les espaces plus vastes tels que les murs extérieurs.
Achetez Philips hue Dymera

Les projecteurs sont conçus pour fournir un éclairage dynamique, créer une atmosphère et améliorer la visibilité pour plus de sécurité dans les jardins, les patios et les allées. Ils ajoutent du style et de la sécurité à vos espaces extérieurs.
Achetez le projecteur d'extérieur Philips hue Discover

Les spots sont conçus pour fournir un éclairage dynamique, créer une atmosphère et améliorer la visibilité pour plus de sécurité dans les jardins, les patios et les allées. Ils ajoutent du style et de la sécurité à vos espaces extérieurs.
Achetez les spots d'extérieur Philips hue

Les lanternes murales sont connues pour leur apparence classique et intemporelle et ont un design traditionnel ou vintage qui confère un charme rustique tout en fournissant un éclairage suffisant.
Acheter Philips Hue Econic

Cette large gamme d'appliques murales encastrées vous offre une riche palettes de choix qui vous servent à créer un éclairage extérieur hautement personnalisé, parfaitement aligné sur vos goûts personnels. Certaines appliques murales encastrées telles que Dymera peuvent même avoir deux faisceaux de lumière qui éclairent respectivement vers le haut et le bas, dont vous pouvez contrôler les lumières individuellement.
Acheter l'applique murale Dymera

Découvrez la gamme complète des éclairages connectés extérieurs de Philips Hue.

Natascha Seeger Cross

Alimenter des appliques murales extérieures encastrées

Comprendre comment les différentes appliques murales extérieures encastrées modernes sont alimentées est également un élément essentiel pour choisir la bonne option. Chez Philips hue, nous proposons deux types de luminaires extérieurs :

Tension secteur connectée directement au réseau électrique de votre maison, qui vous offre une source de lumière constante et fiable, idéale pour les zones où un éclairage continu est souhaité, tels que les espaces dédiés à la sécurité et aux loisirs.

Basse tension, qui peut être installée sans effort en la branchant sur des prises extérieures ordinaires. Offre une option polyvalente et conviviale pour éclairer les allées de jardin, accentuer les éléments du paysage et créer des environnements extérieurs accueillants.

Étant donné que les diverses sources d'alimentation ont des puissances différentes, il est préférable de personnaliser votre configuration d'éclairage extérieur en fonction de vos préférences et de vos besoins.

Personnaliser les appliques extérieures

Le contrôle des appliques murales extérieures encastrées modernes peut être simple et transparente avec un système d'éclairage connecté comme Philips Hue. Philips Hue app vous permet de gérer et de personnaliser vos éclairages extérieurs directement depuis votre smartphone ou votre tablette.

Explorez une palette de plus de 16 millions de couleurs et un spectre de nuances de lumière blanche. Illuminez objets, arbres ou allées pour vous approprier votre espace extérieur. Enregistrez vos configurations préférées et rappelez-les instantanément par un simple clic dans l'application Hue.

De plus, vous pouvez définir des horaires pour automatiser votre éclairage extérieur, en vous assurant qu'il s'allume et s'éteint à des heures précises, au coucher du soleil ou lorsque vous arrivez et partez, afin de réaliser des économies d’énergie en éteignant les lumières lorsqu’elles ne sont pas requises. En utilisant cette application, vous avez la possibilité de transformer votre espace extérieur avec de la lumière, en le rendant à la fois fonctionnel et esthétique.

