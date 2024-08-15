Aide
Éclairage de sécurité : un guide complet

1 septembre 2023

Un éclairage de sécurité efficace ne consiste plus à installer quelques lumières vives ici et là. Avec l'émergence des systèmes d'éclairage de sécurité intelligents de la maison, la protection de votre domicile n'a jamais été aussi simple et aussi efficace. Découvrez comment l'éclairage connecté et le Système de sécurité de la maison Philips Hue, qui comprend des éclairages, des capteurs et des caméras de sécurité pour la maison, peut améliorer la sécurité de votre domicile et vous offrir une tranquillité d'esprit inégalée. 

Qu'est-ce que l'éclairage de sécurité ?

L'éclairage de sécurité est conçu pour détecter et dissuader les personnes indésirables, contribuant ainsi à renforcer le sentiment de sécurité autour de la maison. Aujourd'hui, les lampes de sécurité domestiques vont bien au-delà du simple éclairage de zones à l'intérieur et autour de votre maison. Désormais, tout peut être intelligent.

Un système de sécurité connecté de la maison peut allumer et éteindre les lampes en fonction d'un horaire prédéterminé pour donner l'impression que vous êtes chez vous, détecter et analyser qui et quoi s'approchent de votre maison, enregistrer et envoyer les activités suspectes directement sur votre appareil mobile, et plus encore. Ce type d'éclairage de sécurité plus intelligent et plus réactif offre une approche plus intégrée qui peut contribuer à décourager toute intention indésirable.

Quels sont les différents types d'éclairage de sécurité ?

Il existe de nombreux types de lampes de sécurité, mais la plupart appartiennent à l'une des deux catégories suivantes : les lampes de sécurité intérieures et les lampes de sécurité extérieures.

Lampes de sécurité intérieures

L'éclairage existant dans votre maison se trouve être un puissant outil d'éclairage de sécurité. Toutes les lumières que vous utilisez pour éclairer un espace ou décorer une pièce contribuent également à créer l'impression que vous êtes chez vous pour les passants à l'extérieur, même si vous ne l'êtes pas.

Avec Philips Hue Secure, vos lampes de sécurité connectée de la maison peuvent aller au-delà des fonctions de base. La simulation de présence allume et éteint automatiquement vos lampes dans les pièces que vous choisissez, pour donner aux étrangers l'impression que la maison est occupée.

De plus, Philips Hue Secure vous permet de déclencher vos lampes comme une « alarme » : si vos capteurs ou votre caméra détectent un mouvement, vous pouvez allumer vos lampes en blanc brillant ou, si vous avez des lampes de couleur, en rouge. 

Une caméra de sécurité intelligente Philips Hue Secure peut déclencher un éclairage de sécurité

Lampes de sécurité extérieures

Tout comme l'éclairage intérieur, votre éclairage extérieur de sécurité peut également donner l'impression que vous êtes chez vous alors que vous ne l'êtes pas. Les luminaires de sécurité tels que les éclairages par projection et les éclairages de chemin peuvent être associés à des caméras, des détecteurs de mouvement et des capteurs de contact qui peuvent analyser et s'adapter à différents types de mouvement et de conditions d'éclairage. Ensemble, ils peuvent contribuer à empêcher l'accès non autorisé, à augmenter la visibilité pendant la nuit et à procurer un sentiment de sécurité dans les espaces extérieurs.

Un capteur extérieur Philips Hue monté sur un poteau en bois dans un jardin

Quels sont les meilleurs endroits pour installer un éclairage de sécurité ?

Lorsqu'il s'agit d'installer des lampes de sécurité, le placement stratégique joue un rôle essentiel dans l'optimisation de leur efficacité. Voici quelques-uns des meilleurs endroits à considérer :

Points d'entrée : les lampes proches des points d'entrée tels que les portes, les fenêtres, les portes de garage, ainsi que les allées, les trottoirs et les voies d'accès peuvent aider à décourager l'accès non autorisé.

Coins sombres : envisagez d'installer des lampes activées par le mouvement pour attirer l'attention sur les angles morts autour de votre propriété où un accès indésirable pourrait passer inaperçu.

Aires de stationnement et de stockage : assurez-vous que ces zones sont bien éclairées pour renforcer le sentiment de sécurité.

L'emplacement spécifique des lampes de sécurité variera en fonction de la disposition et des caractéristiques de votre propriété, et il est préférable d'identifier les vulnérabilités potentielles et de planifier l'éclairage de sécurité en conséquence.

Comment choisir une lampe de sécurité extérieure ?

La première étape dans la sélection des lampes de sécurité extérieures consiste à vérifier si les lampes que vous envisagez sont compatibles avec votre système d'éclairage extérieur. Par exemple, avec l'éclairage extérieur basse tension Philips Hue, les lampes extérieures peuvent être branchées sur l'adaptateur basse tension inclus sans nécessiter de câblage compliqué.

Plusieurs autres éléments sont à considérer avec les lampes de sécurité extérieures :

Luminosité et portée : déterminez la luminosité dont vous avez besoin pour votre éclairage de sécurité en examinant son flux lumineux.

Détection de mouvement : les lampes qui peuvent être allumées par le mouvement sont une caractéristique clé pour un système de sécurité. Parce que Philips Hue Secure peut être utilisé avec toutes vos lampes, à la fois intérieures et extérieures, cela en fait un système d'éclairage de sécurité encore plus flexible et complet.

Paramètres intelligents : tous les systèmes de sécurité domestique ne sont pas intelligents. Philips Hue Secure est basé sur le système d'éclairage intelligent existant, vous avez donc accès à toutes les fonctionnalités intelligentes du système, ainsi qu'à des fonctionnalités de sécurité spécialement conçues pour améliorer votre système. 

Quelle est la luminosité requise pour les lampes de sécurité extérieures ?

Dans la plupart des cas, les lampes de sécurité sont plus lumineuses que les éclairages à usage général. Il existe quelques exceptions, telles que l'éclairage de chemin, car il s'agit d'une lumière à double usage destinée à vous guider dans les zones sombres.

Les projecteurs ont tendance à offrir une plus grande portée d'éclairage. La caméra Floodlight Secure, qui comprend à la fois un projecteur et une caméra de sécurité, est dotée d'une puissance allant jusqu'à 2 250 lumens. Alors que certaines lampes de sécurité peuvent être plus lumineuses, un tel flux lumineux garantit que vos projecteurs remplissent deux fonctions : une lumière à usage général qui peut éclairer votre espace sans être excessivement lumineuse et une lumière de sécurité suffisamment lumineuse pour aider à dissuader les intrus.

De plus, toutes les lampes Philips Hue sont facilement variables en intensité lumineuse et peuvent être programmées pour s'allumer à la luminosité de votre choix, afin d'obtenir le niveau de lumière exact dont vous avez besoin.

À quelle fréquence dois-je inspecter et entretenir les lampes de sécurité extérieures ?

Bien qu'il n'y ait pas de délai fixe, nous suggérons d'inspecter et d'entretenir les lampes de sécurité extérieures environ tous les trois mois. Au fil du temps, il est inévitable que les lampes de sécurité extérieures accumulent des insectes et de la saleté, qui peuvent avoir un impact négatif sur leurs performances. En entretenant et en nettoyant régulièrement vos lampes de sécurité extérieures, vous êtes assuré qu'elles continuent de fonctionner à leur niveau optimal et qu'ils restent moins sensibles aux problèmes. 

