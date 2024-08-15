L'éclairage existant dans votre maison se trouve être un puissant outil d'éclairage de sécurité. Toutes les lumières que vous utilisez pour éclairer un espace ou décorer une pièce contribuent également à créer l'impression que vous êtes chez vous pour les passants à l'extérieur, même si vous ne l'êtes pas.

Avec Philips Hue Secure, vos lampes de sécurité connectée de la maison peuvent aller au-delà des fonctions de base. La simulation de présence allume et éteint automatiquement vos lampes dans les pièces que vous choisissez, pour donner aux étrangers l'impression que la maison est occupée.

De plus, Philips Hue Secure vous permet de déclencher vos lampes comme une « alarme » : si vos capteurs ou votre caméra détectent un mouvement, vous pouvez allumer vos lampes en blanc brillant ou, si vous avez des lampes de couleur, en rouge.