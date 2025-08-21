Aide

Au cœur du système de sécurité pour maison Hue

Le système de sécurité pour la maison Hue va au-delà des caméras et des notifications. Avec le Hue Bridge, vos lampes peuvent réagir à l'activité : elles s'allument automatiquement ou déclenchent des alarmes lumineuses et sonores. Tout est géré dans une seule application.

Fonctionnement de notre système de sécurité pour la maison

Caméra Secure installée au-dessus d'une porte d'entrée

Évitez les visites indésirables

Que vous sortiez ou que vous alliez dormir, activez votre système Secure d'une simple pression. N'oubliez pas de démarrer la simulation de présence automatique pour donner l'impression que vous êtes chez vous si vous partez !

Une femme faisant signe de la main, vue depuis une caméra Secure

Détectez qui est là

Les caméras, capteurs de contacts, sonnettes vidéo et carillons Secure détectent les mouvements dans leur champ de vision. Ils réagissent instantanément en allumant des lampes et en envoyant des notifications via l'application, selon vos paramètres.

Homme regardant la vidéo sur son smartphone, avec des écouteurs sur les oreilles

Recevez une notification immédiate

Découvrez exactement où et quand un mouvement a été détecté grâce à une notification envoyée directement sur votre appareil mobile. Avec un abonnement Secure, vous pouvez même voir s'il s'agit d'une personne, d'un animal, d'un véhicule ou d'un colis.

 

Couple examinant des images de sécurité sur une tablette

Vérifiez votre réponse

Consultez la vue en direct dans le Centre de sécurité pour savoir ce qui a déclenché l'alerte, puis choisissez ce que vous voulez faire. Si vous disposez d'un abonnement Secure, vous pouvez également vérifier l'historique des vidéos enregistrées dans la chronologie.

Silhouette suspecte s'approchant de la porte de derrière

Dissuadez les potentielles personnes indésirables

Quelque chose vous paraît suspect ? Déclenchez une alarme qui fait clignoter vos lampes ou faites retentir la sirène sur votre caméra Secure d'une simple pression dans l'application. Vous pouvez même utiliser la conversation bidirectionnelle pour décourager les potentielles personnes indésirables ou simplement dire bonjour à un visage familier.

L'application Hue affiche des appareils Hue Secure activés avec une vidéo en direct d'une véranda, enregistrée par une caméra Hue Secure 2K.

Contrôle total de l'éclairage et de la sécurité de la maison dans une seule application

L'application Hue vous offre un contrôle total sur votre système de sécurité et d'éclairage connectés. Gérez les caméras, sonnettes et détecteurs Hue, recevez des notifications instantanées et déclenchez des automatisations ou des alarmes, le tout directement depuis votre téléphone. Associez-leur des lampes connectées pour renforcer la sécurité et personnalisez votre configuration dans une seule application.

Un pont pour maison connectée Hue Bridge Pro noir

Passez au Hue Bridge Pro pour rendre vos lampes sensibles au mouvement

Rendez vos lampes plus intelligentes avec le Hue Bridge Pro. Transformez-les en détecteurs qui réagissent aux mouvements, envoient des notifications et s'allument instantanément. De plus, vous pouvez profiter d'alarmes lumineuses, d'une simulation de présence et d'autres fonctionnalités d'éclairage, le tout à partir du système auquel vous faites déjà confiance.

Mains ajustant une caméra sécurisée blanche avec support de bureau

Notre priorité : votre confidentialité

Cryptage de bout en bout. Validation en deux étapes. Une phrase de chiffrement unique pour accéder aux clips vidéo et à l'historique. Philips Hue Secure a été conçu de manière à protéger votre vie privée. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont nous gérons les données ?

