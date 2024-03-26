Aide
5 utilisations créatives des ampoules et luminaires à variation de couleurs

01 mars 2024

Les ampoules et luminaires à variation de couleurs sont connus pour leur polyvalence, leurs commandes faciles et leurs millions de couleurs de lumière, mais que pouvez-vous faire avec toutes ces couleurs ? Découvrez toutes ces façons innovantes de tirer le meilleur parti de vos ampoules et luminaires LED à variation de couleur.

Définir des scènes dynamiques

Dans l'application Philips Hue, vous pouvez faire passer vos lumières en douceur à travers une gamme de couleurs et de niveaux de luminosité avec des scènes dynamiques. Sélectionnez simplement une scène de couleurs que vous avez ajoutée à Mes scènes dans la galerie de scènes et appuyez sur le bouton de lecture qui apparaît sur la carte de scène. Vous pouvez même modifier le rythme auquel il passe d'une couleur à une autre en appuyant sur l'icône à trois points. Essayez-le lors de votre prochaine réunion et décorez la fête avec des scènes dynamiques !

Couple assis sur un canapé devant une télévision avec un éclairage connecté en couleur projeté sur le mur

Découvrez une nouvelle expérience de divertissement

Pour connaître l'une des meilleures expériences avec les ampoules et luminaires à variation de couleur de Philips Hue, vous avez besoin d'un pont Hue Bridge. Celui-ci permet de d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'éclairage connecté, notamment la synchronisation, qui permet à vos luminaires à variation de couleur de se synchroniser avec le contenu de votre écran et de donner vie à ce qui se passe sur votre téléviseur ou votre ordinateur pour créer un jeu de lumière unique en son genre. 

Créez une ambiance captivante en synchronisant vos éclairages avec votre écran. Vous pouvez synchroniser vos produits d'éclairage connecté avec l'écran de votre téléviseur ou de votre PC en les connectant au boîtier de synchronisation HDMI Philips hue Play pour téléviseur ou PC. Vous pouvez également installer l'application hue Sync TV ou télécharger l'application de bureau hue Sync sur votre PC pour créer une expérience visuelle dynamique qui complète le contenu de votre écran.

Une idée lumineuse : vous organisez une fête ? Faites parler et danser vos invités en synchronisant vos luminaires à variation de couleur avec votre playlist. Il vous suffit de synchroniser votre musique avec Spotify et de regarder la lumière danser, s'intensifier, s'atténuer et changer de couleur au rythme de la musique.

Créez des détails de conception avec des ampoules et luminaires à variation de couleurs

L'utilisation d'ampoules et de luminaires connectés à variation de couleurs peut certainement vous aider à créer l'ambiance adaptée, mais elle peut aussi faire partie de la décoration intérieure de votre maison. Une lumière colorée sous vos étagères à l'aide de lightstrips, créée un contre-jour pour vos livres et votre décoration. Attirez le regard sur un élément en dirigeant une lumière colorée sur des plantes ou des œuvres d'art, ou faites briller une lumière colorée sur des murs nus pour un effet de lumière rasante unique.

Femme debout devant une étagère rétroéclairée sur laquelle repose des livres et des objets décoratifs

Utiliser des ampoules et luminaires à variation de couleur comme minuteur

Au lieu d'utiliser le son désagréable comme alarme pour votre minuteur, utilisez des ampoules ou luminaires LED à variation de couleurs. Inondez le séjour d'une lumière violette pour faire comprendre aux enfants qu'ils doivent terminer leur jeu et aller se coucher, puis passez à un violet plus profond cinq minutes plus tard pour leur faire savoir que leur temps est écoulé. Si vous êtes soucieux de l'environnement, vous pouvez utiliser votre éclairage pour rester dans les temps : réglez un minuteur pour votre douche et faites passer la lumière au rouge (ou au vert !) lorsque vous dépassez le temps défini.

Installez vos ampoules et luminaires connectés à variation de couleurs à l'extérieur

Transformez votre espace extérieur en destinations distinctes à l'aide de scénarios de lumière prédéfinis dans l'application Philips Hue. Les ampoules et luminaires extérieurs à variation de couleurs peuvent créer la toile de fond idéale pour des sushis à emporter en éclairant votre jardin avec les lumières rouges, bleues ou violettes intenses du scénario de lumière Osaka. Chassez la nostalgie des vacances en ramenant la plage à la maison avec les scénarios Honolulu ou Palm Beach, ou apportez de la fraîcheur par une nuit humide avec les aurores boréales de l'Arctique.

