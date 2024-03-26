Pour connaître l'une des meilleures expériences avec les ampoules et luminaires à variation de couleur de Philips Hue, vous avez besoin d'un pont Hue Bridge. Celui-ci permet de d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'éclairage connecté, notamment la synchronisation, qui permet à vos luminaires à variation de couleur de se synchroniser avec le contenu de votre écran et de donner vie à ce qui se passe sur votre téléviseur ou votre ordinateur pour créer un jeu de lumière unique en son genre.

Créez une ambiance captivante en synchronisant vos éclairages avec votre écran. Vous pouvez synchroniser vos produits d'éclairage connecté avec l'écran de votre téléviseur ou de votre PC en les connectant au boîtier de synchronisation HDMI Philips hue Play pour téléviseur ou PC. Vous pouvez également installer l'application hue Sync TV ou télécharger l'application de bureau hue Sync sur votre PC pour créer une expérience visuelle dynamique qui complète le contenu de votre écran.

Une idée lumineuse : vous organisez une fête ? Faites parler et danser vos invités en synchronisant vos luminaires à variation de couleur avec votre playlist. Il vous suffit de synchroniser votre musique avec Spotify et de regarder la lumière danser, s'intensifier, s'atténuer et changer de couleur au rythme de la musique.