Éclairage sous meuble

01 mars 2024

L'éclairage de votre plan de travail est un moyen très apprécié d'ajouter un éclairage supplémentaire à votre maison d'une manière subtile et élégante. Les bandeaux LED sont très demandés à cet effet : ils n'émettent pas de chaleur, sont économes en énergie et sont faciles à installer. Découvrez comment utiliser les bandeaux LED pour créer un éclairage efficace. 

Éclairage fonctionnel pour travailler ou éclairage d'ambiance

L'éclairage sous un meubles peut répondre à deux besoins différents : un éclairage fonctionnel du plan de travail ou un éclairage ambiant. L'éclairage du plan de travail est un éclairage dédié destiné à vous aider à accomplir une tâche spécifique, telle que cuisiner, travailler ou lire. L'éclairage ambiant est plus général, apportant une chaleur et une profondeur globales à un espace. Alors que l'éclairage ambiant fait généralement référence à la principale source de lumière dans une pièce, l'éclairage sous les meubles peut également contribuer à ce type de lumière, lorsqu'il est combiné avec des plafonniers et des lampadaires, par exemple. 

Éclairage LED sous un meuble de cuisine

En ajoutant des bandeaux lumineux sous les meubles hauts de votre cuisine, vous bénéficiez d'une lumière vive et ciblée pour cuisiner et faire la vaisselle. Les bandeaux lumineux LED sont un choix très apprécié pour les plans de travail dans la cuisine, car ils offrent de la lumière directement au-dessus de l'espace de travail.  

Avant d'installer votre éclairage sous un meuble, pensez au type de plan de travail dont vous disposez : la lumière se réfléchira directement dessus. Si vous avez un plan de travail de couleur claire ou brillant, votre bande lumineuse n'aura pas besoin d'être aussi lumineux : le comptoir reflétera la lumière vers le haut. Cependant, si votre plan est d'une couleur plus foncée ou mate, il absorbera la lumière. La luminosité de votre bande lumineuse devra donc être plus forte.

Les bandeaux lumineux Philips Hue offrent la plus grande flexibilité en matière d'éclairage pour le plan de travail dans une cuisine. Grâce à l'éclairage connecté sans fil, vous pouvez tamiser ou intensifier la lumière de vos bandeaux lumineux en fonction des différents moments de la journée ou éclairer votre cuisine d'une lumière colorée à l'occasion d'un simple dîner en famille ou d'un moment plus romantique.

Où installer l'éclairage d'un plan de travail

Installez vos bandeaux lumineux sur le bord le plus proche du meuble, ce qui maximise la lumière en la projetant sur le plan de travail plutôt que sur la crédence. Vous pouvez dissimuler votre bandeau lumineux en l'installant derrière le bandeau du meuble. Veillez à ce que le bandeau ne bloque pas la lumière, testez votre emplacement avant de retirer la pellicule adhésive et de le fixer au meuble. 

Installer des bandeaux lumineux LED sous un meuble

L'installation de bandeaux lumineux LED sous un meuble est facile, en particulier avec les bandeaux lumineux Philips Hue : aucun perçage ni recâblage n'est requis. Décollez la protection de l'adhésif pour fixer votre bandeau lumineux à n'importe quelle surface. Le bandeau lumineux est trop long ? Coupez-le à la bonne dimension au niveau des lignes de découpe repérées. Et n'oubliez pas : il est possible de lui faire suivre les surfaces courbes, vous n'aurez alors peut-être pas besoin de le couper !

Si vous souhaitez une bande lumineuse plus longue et le faire courir sur toute la longueur de vos meubles de cuisine, utilisez une ou plusieurs extensions. Avec l' extension de bandes lumineuses Philips hue , vous pouvez les prolonger jusqu'à une longueur maximale de 10 mètres. Il vous suffit de connecter vos bandes lumineuses entre elles à l'aide des pièces de connexion fournies. 

