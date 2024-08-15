Qu’est-ce que l’éclairage sur rail ?

L'ingéniosité de l'éclairage sur rail provient de ses trois composants essentiels : son bloc d'alimentation, ses rails et connecteurs, ainsi que ses luminaires.

Il existe trois types de blocs d'alimentation pour éclairage sur rail. Ce qui est le plus efficace pour vous dépendra de votre conception et de vos exigences. Choisissez parmi :

Alimentation fin de rail montée au plafond : stratégiquement positionnées à l'extrémité du rail

: stratégiquement positionnées à l'extrémité du rail Alimentation inter-rails : positionnée entre deux rails pour une distribution transparente

: positionnée entre deux rails pour une distribution transparente Alimentation murale : conçue pour les rails fixés au mur

Vous pouvez relier les rails et les connecteurs polyvalents entre eux pour configurer le système d'éclairage sur rail qui répond le mieux à vos besoins. Philips hue Perifo vous permet de choisir parmi :

Rails de 0,5 m : idéal pour créer des structures serrées et les configurations avec 1 ou 2 luminaires

: idéal pour créer des structures serrées et les configurations avec 1 ou 2 luminaires Rails de 1 m : s'adaptent facilement à la plupart des espaces et peuvent accueillir plusieurs luminaires

: s'adaptent facilement à la plupart des espaces et peuvent accueillir plusieurs luminaires Rails de 1,5 m : parfaits pour un espacement d'éclairage, une grande flexibilité et des effets spectaculaires

: parfaits pour un espacement d'éclairage, une grande flexibilité et des effets spectaculaires Connecteur droit : permet d'installer 2 rails en continu et en ligne droite

: permet d'installer 2 rails en continu et en ligne droite Connecteurs d'angle externe : permet de créer une structure de rail avec un angle à 90°

: permet de créer une structure de rail avec un angle à 90° Connecteurs d'angle interne : permet de créer une structure de rail avec un angle à 90° dans la direction opposée à celle d'un connecteur d'angle externe

Différents luminaires sur rail répondent à différents besoins et préférences en matière d'éclairage. Philips hue Perifo vous permet de choisir parmi :