Qu’est-ce que l’éclairage sur rail ?

24/01/2024

En matière de conception de votre éclairage, l’éclairage sur rail se présente comme un choix polyvalent et flexible. Ce type d'éclairage comprend un rail modulaire qui intègre différents types de luminaires, tels que des spots, des suspensions ou des barres lumineuses, ce qui vous permet d'orienter la lumière exactement là où elle est nécessaire. Son installation simplifiée, son évolutivité, son emplacement et son large choix de styles et de finitions confèrent à l'éclairage sur rail une polyvalence adaptée pour divers espaces et besoins.

Comprendre l'éclairage sur rail

L'éclairage sur rail fonctionne sur la base d'un rail continu, généralement monté au plafond ou au mur. Ce rail sert à la fois de support structurel et électrique qui alimente les différents luminaires installés sur le rail. Les luminaires peuvent ensuite être clipsés au rail ou vous le souhaitez. L'espacement flexible des éclairages sur rail est idéal pour créer des configurations d’éclairage personnalisées.

Spots connectés Perifo noirs montés sur rail au plafond (à déterminer)

Comment fonctionne l'éclairage sur rail ?

L'ingéniosité de l'éclairage sur rail provient de ses trois composants essentiels : son bloc d'alimentation, ses rails et connecteurs, ainsi que ses luminaires.

Il existe trois types de blocs d'alimentation pour éclairage sur rail. Ce qui est le plus efficace pour vous dépendra de votre conception et de vos exigences. Choisissez parmi :

  • Alimentation fin de rail montée au plafond : stratégiquement positionnées à l'extrémité du rail
  • Alimentation inter-rails : positionnée entre deux rails pour une distribution transparente
  • Alimentation murale : conçue pour les rails fixés au mur

Vous pouvez relier les rails et les connecteurs polyvalents entre eux pour configurer le système d'éclairage sur rail qui répond le mieux à vos besoins. Philips hue Perifo vous permet de choisir parmi :

  • Rails de 0,5 m : idéal pour créer des structures serrées et les configurations avec 1 ou 2 luminaires
  • Rails de 1 m : s'adaptent facilement à la plupart des espaces et peuvent accueillir plusieurs luminaires
  • Rails de 1,5 m : parfaits pour un espacement d'éclairage, une grande flexibilité et des effets spectaculaires
  • Connecteur droit : permet d'installer 2 rails en continu et en ligne droite
  • Connecteurs d'angle externe : permet de créer une structure de rail avec un angle à 90°
  • Connecteurs d'angle interne : permet de créer une structure de rail avec un angle à 90° dans la direction opposée à celle d'un connecteur d'angle externe

Différents luminaires sur rail répondent à différents besoins et préférences en matière d'éclairage. Philips hue Perifo vous permet de choisir parmi :

  • Spots : émettent une lumière intense là où ils sont dirigés, choix idéal pour accentuer des zones spécifiques
  • Suspensions : réglables en hauteur pour un éclairage direct vers le bas, particulièrement adaptées pour les tables à manger
  • Barres lumineuses linéaires : projettent une lumière douce et colorée et illuminent les grandes pièces avec élégance.
  • Tubes lumineux gradient : mélange harmonieusement plusieurs couleurs de lumière pour éclairer le mur auquel il fait face.
Tube lumineux Perifo sur rail connecté monté au plafond au-dessus d'un tableau ou d'un objet
Suspension Perifo connectée noire installée au salon

Comment installer un éclairage sur rail

Que vous cherchiez à installer un éclairage sur rail dans un couloir ou une grande cuisine, ce guide étape par étape vous aidera à égayer votre espace en toute simplicité et à obtenir un look sophistiqué !

Espacement des éclairages sur rail

Réaliser la disposition idéale des luminaires sur rail est un art qui commence par considérer le type d'espace que vous souhaitez éclairer. Dans les espaces de vie, il est généralement recommandé de respecter une distance de 0,6 à 1,2 mètres entre les luminaires afin d'obtenir une couverture uniforme pour l'éclairage général. Cependant, lorsque vous cherchez à mettre en valeur des éléments spécifiques ou des objets individuels, il peut être souhaitable d'essayer de les rapprocher les uns des autres. N'hésitez pas à faire des essais au niveau de l'espacement des éclairages sur rail jusqu'à ce que vous obteniez un équilibre parfait de la lumière. Après tout, c’est bien cela la beauté de l’éclairage sur rail.

Idée lumineuse : Prêt à installer votre éclairage sur rail ? Disposez le tout sur le sol pour déterminer son emplacement avant de commencer à percer. De cette façon, vous pouvez jouer avec le positionnement et choisir où vous souhaitez placer les lumières sans vous embêter à faire des trous dans le mur ou le plafond !

