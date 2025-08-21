Aide
  • Gérez votre domicile en temps réel
  • La sécurité du domicile à portée de main
  • Recevez des alertes instantanées

Sécurité de la maison dans l'application Hue

Vous disposez déjà des outils suivants : caméras Secure, détecteurs de mouvement, capteurs de contact et lampes connectées. Découvrez à présent le cerveau des opérations, c'est-à-dire le centre de sécurité de l'application Philips Hue, pour améliorer la sécurité de votre maison comme jamais auparavant.

Télécharger dans l’App Store Télécharger sur Google Play

Sécurité complète de la maison et contrôle des lampes à distance avec l'application Hue

L'abonnement Hue Secure est fourni avec des fonctionnalités conçues pour vous aider à vous sentir en sécurité, où que vous soyez. Voici quelques-unes des fonctionnalités préférées de notre équipe.

Couple examinant des images de sécurité sur une tablette

Alarmes lumineuses

Déclenchez automatiquement ou à la demande des lampes et des sirènes lorsqu'un mouvement est détecté en état d'alarme activé, pour une sécurité renforcée.

Une personne surveille sa porte d'entrée à l'aide d'une sonnette vidéo Hue Secure via l'application Hue pendant son absence.
Icon-timer

Alertes connectées instantanées

Recevez des notifications en temps réel dans l'application Hue lorsque votre sonnette vidéo, vos détecteurs de mouvement, vos capteurs de contact ou vos caméras détectent une activité. Vous remarquez quelque chose d'inhabituel ? Prenez des mesures immédiates ou déclenchez des alarmes pour décourager les personnes indésirables.

Un homme regarde son smartphone alors qu'il se trouve dans un espace extérieur.
Icône - Chronologie de la maison

Chronologie

Suivez tout ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison, où que vous soyez.

Une femme à la porte d'entrée parle et fait signe à la sonnette vidéo Hue Secure.
Icon-alarm

Carillon lumineux et alertes

Transformez vos lampes Philips Hue en signaux de sécurité : recevez une notification lorsque quelqu'un sonne à la porte ou que le détecteur de fumée se déclenche.

Un homme active son système de sécurité Hue à l'aide de l'application Hue alors qu'il quitte la maison.
Icon-settings

Activation et automatisation

Activez et désactivez facilement votre système de sécurité selon votre emploi du temps ou gérez tout directement depuis l'application.

Un carillon connecté Hue est branché dans une prise murale et émet une alarme sonore.
Icône - Sensibilité aux mouvements

Simuler une présence

Utilisez vos lampes pour créer l'illusion d'une activité à la maison, même en votre absence.

Une caméra Hue Secure blanche et l'application Hue présentant des fonctionnalités avancées disponibles avec l'abonnement Plus.

Obtenez encore plus de fonctionnalités en souscrivant un abonnement

Choisissez entre un abonnement Basic ou Plus pour accéder à des fonctionnalités avancées, telles que l'historique vidéo, les zones d'activité et de colis, ainsi que des alertes plus intelligentes qui vous avertissent si votre caméra détecte une personne, un animal ou un véhicule.

Découvrir les abonnements Secure
Un homme voit un livreur devant sa porte d'entrée sur son smartphone via l'application Hue.

Contrôle en continu des lampes et de la sécurité de la maison dans une seule application

L'application Hue vous permet de contrôler les différentes parties de votre système de sécurité connecté où que vous soyez, à condition de disposer d'une connexion Internet. D'une simple pression, vous pouvez activer ou désactiver votre système, accorder des autorisations aux membres de votre foyer ou simplement vérifier si vous avez laissé la porte de derrière ouverte.

Un pont pour maison connectée Hue Bridge Pro noir

Passez au Hue Bridge Pro pour rendre vos lampes sensibles au mouvement

Rendez vos lampes plus intelligentes avec le Hue Bridge Pro. Transformez-les en détecteurs qui réagissent aux mouvements, envoient des notifications et s'allument instantanément. De plus, vous pouvez profiter d'alarmes lumineuses, d'une simulation de présence et d'autres fonctionnalités d'éclairage, le tout à partir du système auquel vous faites déjà confiance.

Acheter un Bridge Pro

Questions et réponses sur les systèmes de sécurité pour la maison

Que puis-je voir sur une chronologie Secure avec ma sonnette vidéo et mon carillon ?

Que puis-je faire avec mon système de sécurité si je pense qu'il y a une personne indésirable chez moi ?

Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure ?

Combien de caméras, sonnettes vidéo ou carillons Secure puis-je avoir dans une Maison Philips Hue ?

Quelle technologie permet de contrôler à distance la sécurité de la maison ?

La sonnette vidéo de l'application communique-t-elle sur mon téléphone ?

Vous ne trouvez pas de réponse ?

¹Philips Hue Bridge requis.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay