Vous disposez déjà des outils suivants : caméras Secure, détecteurs de mouvement, capteurs de contact et lampes connectées. Découvrez à présent le cerveau des opérations, c'est-à-dire le centre de sécurité de l'application Philips Hue, pour améliorer la sécurité de votre maison comme jamais auparavant.
- Gérez votre domicile en temps réel
- La sécurité du domicile à portée de main
- Recevez des alertes instantanées
Sécurité complète de la maison et contrôle des lampes à distance avec l'application Hue
L'abonnement Hue Secure est fourni avec des fonctionnalités conçues pour vous aider à vous sentir en sécurité, où que vous soyez. Voici quelques-unes des fonctionnalités préférées de notre équipe.
Alarmes lumineuses
Déclenchez automatiquement ou à la demande des lampes et des sirènes lorsqu'un mouvement est détecté en état d'alarme activé, pour une sécurité renforcée.
Alertes connectées instantanées
Recevez des notifications en temps réel dans l'application Hue lorsque votre sonnette vidéo, vos détecteurs de mouvement, vos capteurs de contact ou vos caméras détectent une activité. Vous remarquez quelque chose d'inhabituel ? Prenez des mesures immédiates ou déclenchez des alarmes pour décourager les personnes indésirables.
Chronologie
Suivez tout ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison, où que vous soyez.
Carillon lumineux et alertes
Transformez vos lampes Philips Hue en signaux de sécurité : recevez une notification lorsque quelqu'un sonne à la porte ou que le détecteur de fumée se déclenche.
Activation et automatisation
Activez et désactivez facilement votre système de sécurité selon votre emploi du temps ou gérez tout directement depuis l'application.
Simuler une présence
Utilisez vos lampes pour créer l'illusion d'une activité à la maison, même en votre absence.
Obtenez encore plus de fonctionnalités en souscrivant un abonnement
Choisissez entre un abonnement Basic ou Plus pour accéder à des fonctionnalités avancées, telles que l'historique vidéo, les zones d'activité et de colis, ainsi que des alertes plus intelligentes qui vous avertissent si votre caméra détecte une personne, un animal ou un véhicule.
Contrôle en continu des lampes et de la sécurité de la maison dans une seule application
L'application Hue vous permet de contrôler les différentes parties de votre système de sécurité connecté où que vous soyez, à condition de disposer d'une connexion Internet. D'une simple pression, vous pouvez activer ou désactiver votre système, accorder des autorisations aux membres de votre foyer ou simplement vérifier si vous avez laissé la porte de derrière ouverte.
Passez au Hue Bridge Pro pour rendre vos lampes sensibles au mouvement
Rendez vos lampes plus intelligentes avec le Hue Bridge Pro. Transformez-les en détecteurs qui réagissent aux mouvements, envoient des notifications et s'allument instantanément. De plus, vous pouvez profiter d'alarmes lumineuses, d'une simulation de présence et d'autres fonctionnalités d'éclairage, le tout à partir du système auquel vous faites déjà confiance.
Questions et réponses sur les systèmes de sécurité pour la maison
Que puis-je voir sur une chronologie Secure avec ma sonnette vidéo et mon carillon ?
Que puis-je faire avec mon système de sécurité si je pense qu'il y a une personne indésirable chez moi ?
Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure ?
Combien de caméras, sonnettes vidéo ou carillons Secure puis-je avoir dans une Maison Philips Hue ?
Quelle technologie permet de contrôler à distance la sécurité de la maison ?
La sonnette vidéo de l'application communique-t-elle sur mon téléphone ?
Vous ne trouvez pas de réponse ?
¹Philips Hue Bridge requis.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.