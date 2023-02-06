Avec Philips Hue et August, vos serrures intelligentes fonctionnent avec vos lumières afin de vous offrir une maison vraiment intelligente.
Philips Hue et August
Des serrures intelligentes pour une maison intelligente
Entrée sans clé, lumières automatisées
Les serrures intelligentes August vous permettent d'entrer sans clé dans votre maison et, lorsqu'elles sont associées à Philips Hue, vos lumières s'allument avant même que vous n'entriez chez vous.
Laissez vos lumières réagir à votre serrure
Programmez vos lumières pour qu'elles s'éteignent et que votre porte se verrouille automatiquement lorsque vous êtes prêt à vous coucher. Vous rentrez du travail ? La porte se déverrouille et les lumières s'allument !
Obtenir les serrures intelligentes d'August
Les serrures intelligentes d'August ne sont pas seulement belles, elles vous aident également à vous sentir plus en sécurité chez vous.
