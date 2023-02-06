Aide

Philips Hue et August

Avec Philips Hue et August, vos serrures intelligentes fonctionnent avec vos lumières afin de vous offrir une maison vraiment intelligente.

Des serrures intelligentes pour une maison intelligente

Des serrures intelligentes pour une maison intelligente

Entrée sans clé, lumières automatisées

Les serrures intelligentes August vous permettent d'entrer sans clé dans votre maison et, lorsqu'elles sont associées à Philips Hue, vos lumières s'allument avant même que vous n'entriez chez vous.

Homme fermant la porte en quittant la maison

Laissez vos lumières réagir à votre serrure

Programmez vos lumières pour qu'elles s'éteignent et que votre porte se verrouille automatiquement lorsque vous êtes prêt à vous coucher. Vous rentrez du travail ? La porte se déverrouille et les lumières s'allument !

Gamme d'ampoules Philips Hue, interrupteurs connectés pour la maison et pont Hue Bridge

Obtenir les serrures intelligentes d'August

Les serrures intelligentes d'August ne sont pas seulement belles, elles vous aident également à vous sentir plus en sécurité chez vous.

Accéder à August
Gamme d'ampoules Philips Hue, interrupteurs connectés pour la maison et pont Hue Bridge

Obtenir de l'aide

Nous nous ferons toujours un plaisir de vous aider ! Si vous avez besoin de plus d'assistance pour associer Philips Hue et August, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous.

Consulter la page d'accueil du support

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay