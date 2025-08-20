Philips Hue et Matter

Ampoules Hue avec prise en charge Matter

Désormais, vous pouvez connecter des ampoules compatibles Matter directement avec votre écosystème de maison connectée. Avec Matter, vous bénéficiez d'une expérience connectée simplifiée entre Philips Hue et d'autres produits connectés.

Le nouveau standard Matter pour objets connectés offre une interopérabilité fiable et sécurisée entre les appareils de maison connectée pris en charge. Pour profiter de cette intégration, vous aurez besoin d'ampoules Hue compatibles Matter (cherchez le logo Matter sur les ampoules) et d'un routeur de bordure Thread, tel que Apple HomePod Mini, enceintes connectées Amazon Echo (4ème génération), Nanoleaf ou Google Nest Hub.