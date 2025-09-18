Aide
Philips Hue and Sonos

La synergie de la lumière et du son

Bienvenue dans l'expérience lumineuse et sonore incontournable de deux pionniers de la technologie pour maison connectée.
Une vision commune pour le présent et un engagement à innover ensemble pour l'avenir.

Un homme danse au son de la musique dans sa chambre avec des lampes Philips Hue et une enceinte connectée Sonos.

Expérience multisensorielle

Améliorez le quotidien sans effort

Profitez d'un intérieur où vos lampes connectées Hue et vos enceintes Sonos fonctionnent en parfaite harmonie pour rendre la vie à la maison plus simple, plus agréable et plus inspirante !

Une enceinte connectée Sonos posée sur une table de chevet et synchronisée avec des lampes Philip Hue

Commande vocale Sonos

Il suffit d'une simple commande à votre appareil Sonos pour allumer et éteindre les lampes, varier leur intensité, changer leur couleur ou sélectionner un scénario de lumière.

Hue Bridge ou Bridge Pro requis.

Acheter le Hue Bridge

Obtenir Sonos

Découvrez la gamme d'enceintes et de systèmes audio Sonos à synchroniser avec vos lampes connectées Hue.

Accéder à Sonos
Sélection d'ampoules et d'accessoires Philips Hue, tels que des boutons intelligents et Hue Bridge.

Besoin d'aide ?

Nous sommes toujours heureux de vous aider ! Si vous avez besoin d'aide pour associer Philips Hue et Sonos, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous.

Accéder à l'assistance

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

