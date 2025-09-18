Bienvenue dans l'expérience lumineuse et sonore incontournable de deux pionniers de la technologie pour maison connectée.
Une vision commune pour le présent et un engagement à innover ensemble pour l'avenir.
Philips Hue and Sonos
La synergie de la lumière et du son
Améliorez le quotidien sans effort
Profitez d'un intérieur où vos lampes connectées Hue et vos enceintes Sonos fonctionnent en parfaite harmonie pour rendre la vie à la maison plus simple, plus agréable et plus inspirante !
Commande vocale Sonos
Il suffit d'une simple commande à votre appareil Sonos pour allumer et éteindre les lampes, varier leur intensité, changer leur couleur ou sélectionner un scénario de lumière.
Hue Bridge ou Bridge Pro requis.
Obtenir Sonos
Découvrez la gamme d'enceintes et de systèmes audio Sonos à synchroniser avec vos lampes connectées Hue.
Besoin d'aide ?
Nous sommes toujours heureux de vous aider ! Si vous avez besoin d'aide pour associer Philips Hue et Sonos, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.