Pack de 1 G125 B22 Filament Globe
Personnalisez votre intérieur avec une ampoule LED ronde conçue avec un filament spiralé. De style vintage, mais toujours moderne : les ampoules à filament offrent toutes les fonctionnalités des ampoules connectées, y compris en termes de gradation et de luminosité.
Points forts du produit
- Filament White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Ampoule vintage éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
190x5