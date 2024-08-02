Aide
Play light bar noire (Pack de 2) +Play light bar extension + Bridge Pro

Illuminez vos murs avec une lumière de n'importe quelle couleur grâce à 2 barres Hue Play et une extension en noir, accompagnées d'un Bridge Pro. Parfait pour une expérience immersive et un éclairage d'ambiance dynamique.

Points forts du produit

  • Lumière blanche et colorée
  • Illuminez les murs avec la lumière
  • Mélange de couleurs fluide
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
Dans ce pack

Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2

1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2

Créez un bain de lumière coloré et connecté avec le design épuré de la Hue Play en noir. Ce pack de 2 Hue Play, qui comprend deux barres lumineuses et une alimentation électrique permettant de connecter jusqu'à trois luminaires, peut être placé debout, à l'horizontale ou au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis.

Hue Play pack x2
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Hue Play pack d’extension

1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack d’extension

Complétez votre installation Hue Play existante avec le pack d'extension Hue Play en noir, qui comprend une seule extension de barre lumineuse. Alimentation électrique non incluse.

Hue Play pack d’extension
Gros plan de l'avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.

Bridge Pro

