Play light bar blanche (Pack de 2 ) + light bar extension + Bridge Pro

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Gros plan de l'avant de Play light bar blanche (Pack de 2 ) + light bar extension + Bridge Pro
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À propos du Play light bar blanche (Pack de 2 ) + light bar extension + Bridge Pro

Illuminez vos murs avec une lumière de n'importe quelle couleur grâce à 2 Hue Play Bars et une extension en blanc, accompagnées d’un Bridge Pro. Idéal pour une expérience immersive et un éclairage mural coloré.

  • Lumière blanche et colorée
  • Illuminez les murs avec la lumière
  • Mélange de couleurs fluide
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Contrôle via application, commande vocale ou accessoires

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Tap dial switch

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Installation sans fil
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Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

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Installation sans fil
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Bridge Pro

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
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