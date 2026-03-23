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Rubans LED intelligents Philips Hue

Un couple est assis sur un canapé dans un salon dont les angles et les lignes du plafond sont éclairés par la lumière directe d'un ruban LED OmniGlow.

Plus lumineuses, plus affirmées et plus efficaces que jamais !
La technologie de pointe s'allie à une conception flexible pour créer un éclairage d'ambiance et fonctionnel qui s'adapte parfaitement à tous les espaces.   

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Rubans LED pour toutes les ambiances et tous les espaces

Un ruban LED OmniGlow diffusant une lumière directe en dégradé de tons roses et violets.

Omniglow

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Un salon avec espace TV équipé d’un éclairage de spectacle, illuminé par des rubans lumineux Flux à dégradé diffusant des tons violets et bleus.

Flux

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Une cuisine baignée d'une lumière blanche, vive et indirecte, provenant de lightstrips dissimulés sous les plans de travail et derrière les moulures du plafond et des murs pour créer un effet d'éclairage mural.

Flux ultra lumineux

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Un salon avec espace TV équipé d’un éclairage de spectacle, illuminé par des rubans LED intelligents diffusant des tons en dégradé de violets et de bleus.

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Réinventez votre intérieur grâce à un fin trait de lumière

Comparez nos rubans LED intelligents Hue

Quels rubans LED sont faits pour vous ? Découvre-le grâce à ce guide de comparaison rapide.

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Blanc et dégradé de couleurs 

Type de LED 

RGBWWIC
RGBWWIC
RGBWWIC

Distribution de lumière 

Indirecte
Indirecte
Directe

Lumen

1200 - 2000 (selon la longueur) 
2900 - 6000 (selon la longueur) 
2400 - 4800 (selon la longueur) 

Pièce  

Salon, chambre à coucher 
Cuisine, salle à manger, bureau, entrée/couloir 
Convient à toutes les pièces, options de placement illimitées

Conception du ruban LED 

Manchon en silicone transparent avec LED visibles 
Manchon en silicone transparent avec LED visibles 
Manchon en silicone mat, aucune LED visible, diffusion uniforme de la lumière 

Placement

Dissimulé pour un effet d'éclairage de façade 
Dissimulé pour un effet d'éclairage de façade 
Visible pour un éclairage direct, dissimulé pour un effet d'éclairage de façade

Protocole de communication 

Bluetooth / Zigbee 
Bluetooth / Zigbee 
Bluetooth / Zigbee 

Peut être découpé sur mesure

Les pièces coupées peuvent être reconnectées  

Extensible

Fonctionne dans un espace de divertissement 

Durée de vie

25 000 heures 
25 000 heures 
25 000 heures 

Comparer les rubans LED intelligents Hue Essential

Notre gamme abordable de bandes lumineuses essentielles est un excellent moyen de commencer ou d'étendre ton installation. Utilise notre guide pratique pour les comparer.

Ruban LED Essential

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Ruban LED flexible Essential

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Blanc et dégradé de couleurs 

Type de LED 

RGBIC
RGBIC

Distribution de lumière 

Indirecte
Directe

Pièce

Salon, chambre
Séjour, bureau, salle de gaming

Conception du ruban LED 

LED visibles avec revêtement protecteur, sans manchon
Manchon néon

Emplacement 

Dissimulé pour un effet d'éclairage de façade
Placement visible, configuration du mur

Peut être découpé sur mesure

Les pièces coupées peuvent être reconnectées 

Non
S.O.

Extensible

Non
Non

Fonctionne dans un espace de divertissement 

Protocole de communication 

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

Durée de vie

15 000 heures
15 000 heures

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Extension de ruban LED Hue Flux 2 m

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Idées d'éclairage tirées de la vie réelle

Inspirez-vous d'autres passionnés de Hue ! Visite @philipshue sur Instagram pour voir des montages époustouflants, des créations colorées et des idées lumineuses. Partage le tien avec #philipshue

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@Neil Walker

Le pouvoir de Hue...

Une femme à la porte d’entrée communiquant via une sonnette vidéo filaire Hue noire.

Sécurité à domicile

Une femme danse sur une terrasse, sous des guirlandes lumineuses à globes Hue Festavia qui diffusent une lumière de différentes couleurs.

Extérieur

Un ensemble de quatre suspensions équipées d’ampoules Philips Hue Filament, diffusant une lumière blanc chaud.

Éclairage d'ambiance

Une femme jouant sur son téléviseur avec un système d’éclairage de spectacle immersif, diffusant des lumières connectées rouges, orange et blanches.

Loisirs

Questions fréquentes sur les rubans LED Hue

Puis-je découper et rallonger tous les rubans LED Philips Hue ?

Quelle est la différence entre les rubans LED avec dégradé et les rubans LED sans dégradé ?  

Quelle est la différence entre les rubans LED Philips Hue Essential et les rubans LED Philips Hue ? 

Quelle est la différence entre les rubans dissimulés et les rubans apparents ?

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