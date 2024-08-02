*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Pack : 2 barres lumineuses Play noires + Play gradient lightstrip 65” + Hue Sync Box 8K
Transformez vos moments de divertissement en une expérience lumineuse totalement immersive avec une Hue Play HDMI Sync Box 8K, 2 barres lumineuses Play et un Play gradient lightstrip 65”. Donnez une nouvelle dimension à vos jeux, films et musiques !
Points forts du produit
- Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
- Certifié HDMI 2.1
- Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
- Connectez jusqu’à 10 éclairages Philips Hue
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
Créez un bain de lumière coloré et connecté avec le design épuré de la Hue Play en noir. Ce pack de 2 Hue Play, qui comprend deux barres lumineuses et une alimentation électrique permettant de connecter jusqu'à trois luminaires, peut être placé debout, à l'horizontale ou au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis.Hue Play pack x2
1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces
Vivez le frisson du cinéma à la maison grâce au Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu de votre écran. Se fixe aux téléviseurs muraux ou sur pied de 65 à 75 pouces à l'aide des supports inclus.Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces
1 x Hue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Transformez votre espace de loisirs en une expérience totalement immersive de synchronisation des éclairages. La Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K synchronise les éclairages Hue Philips avec le contenu affiché sur votre écran. Vous ne jouerez, ne regarderez et n'écouterez plus de la même façon. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, elle accorde vos couleurs de lumière avec le contenu vidéo d'une qualité optimale en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz.Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Spécifications
