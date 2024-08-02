Dans ce pack

1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2 Créez un bain de lumière coloré et connecté avec le design épuré de la Hue Play en noir. Ce pack de 2 Hue Play, qui comprend deux barres lumineuses et une alimentation électrique permettant de connecter jusqu'à trois luminaires, peut être placé debout, à l'horizontale ou au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis. Hue Play pack x2

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces Vivez le frisson du cinéma à la maison grâce au Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu de votre écran. Se fixe aux téléviseurs muraux ou sur pied de 75 pouces ou plus à l'aide des supports inclus. Lightstrip Hue Play gradient 75 pouces