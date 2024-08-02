1 x LIGHTSTRIPS Hue Play gradient lightstrip pour PC

Obtenez un dégradé de lumière réactive et colorée pour votre configuration de jeu ! Fixez le Hue Play gradient lightstrip à l'arrière de votre moniteur 24 à 27", grâce aux supports inclus. Lancez la synchronisation avec l'application de bureau Hue Sync pour voir l'action sur votre écran se refléter dans la lumière.