Dans ce pack

1 x Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres Profitez d'une lumière colorée n'importe où dans votre maison ! Flexible et extensible jusqu'à 10 mètres, ce lightstrip d'intérieur adhère à toutes les surfaces et diffuse une seule nuance de lumière blanche ou colorée. Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

1 x Hue Hue Dimmer switch (modèle le plus récent) Atténuez ou augmentez l'éclairage de votre pièce, variez les scénarios de lumière ou bénéficiez de l'éclairage optimal en fonction de l'heure de la journée. Le variateur Hue se fixe aux murs ou aux surfaces magnétiques, mais peut également être utilisé comme une télécommande n'importe où dans la maison. Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)