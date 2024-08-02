Dans ce pack

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces Vivez le frisson du cinéma à la maison grâce au Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu de votre écran. Se fixe aux téléviseurs muraux ou sur pied de 65 à 75 pouces à l'aide des supports inclus. Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces

1 x Hue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K Transformez votre espace de loisirs en une expérience totalement immersive de synchronisation des éclairages. La Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K synchronise les éclairages Hue Philips avec le contenu affiché sur votre écran. Vous ne jouerez, ne regarderez et n'écouterez plus de la même façon. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, elle accorde vos couleurs de lumière avec le contenu vidéo d'une qualité optimale en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz. Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K