Sentez-vous plus en sécurité grâce à Philips Hue ! Obtenez un flux en direct HD 1080p net et clair, allumez les lumières ou envoyez une alerte à votre appareil mobile lorsqu'un mouvement ou un son est détecté, et plus encore. Cette caméra filaire est livrée avec un support de bureau qui vous permet de la placer n'importe où dans votre intérieur.