Aide
Gros plan de l'avant de Hue Caméra sans fil Secure

Caméra sans fil Secure

Sentez-vous plus en sécurité grâce à Philips Hue ! Obtenez un flux en direct HD 1080p net et clair, allumez les lumières ou envoyez une alerte à votre appareil mobile lorsqu'un mouvement ou un son est détecté, et plus encore. Cette caméra sans fil est facile à monter et à installer dans tous les domiciles.

Points forts du produit

  • Cryptage de bout en bout
  • Vidéo HD 1080P
  • Alimentée par batterie
  • Support mural inclus
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit

Caméra sans fil Secure

Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge

Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge

Un Bridge vous offre la suite complète de fonctionnalités de sécurité pour la maison connectée : alarmes lumineuses et sonores, automatisation de la simulation de présence, et possibilité d'étendre la configuration de la sécurité ou de l'éclairage connecté de votre intérieur.

Surveillez votre domicile

Surveillez votre domicile

Recevez des notifications directement sur votre appareil mobile chaque fois que votre caméra Secure détecte un mouvement. Créez des zones d'activité ou de colis pour être alerté en fonction de ce qui déclenche le mouvement, comme une personne, un animal, un véhicule ou un colis.

Simulez votre présence lorsque vous êtes absent

Simulez votre présence lorsque vous êtes absent

Utilisez votre caméra Secure avec l'automatisation Simuler une présence et la fonction de conversation bidirectionnelle pour ajouter une sécurité supplémentaire à votre maison, et avoir ainsi l'esprit tranquille.

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

Options/accessoires inclus

Entretien

Spécificités techniques

La caméra

Compatibilités

Autre

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

