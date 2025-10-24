A60 - Ampoule connectée B22 - 1 100
Notre ampoule la plus connectée vous permet de bénéficier d'une lumière blanche et chaude de qualité supérieure (2 700 K) dans votre maison. Avec une luminosité maximale de 1 100 lumens et des capacités de gradation, vous pouvez véritablement personnaliser votre éclairage en fonction de vos besoins. Il vous suffit d'utiliser l'application Hue pour ajuster en douceur la lumière de la pleine luminosité jusqu'à 5 %.
Points forts du produit
- Jusqu’à 1100 lumens
- Lumière blanche chaude (2700 K)
- Luminosité variable jusqu'à 5 %
- Commande vocale ou via l'application
- Facilité d'installation et d'utilisation
Spécifications
Durée de vie
Durée de vie
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Durée de vie nominale
25 000