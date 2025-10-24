A60 - Ampoule connectée B22 - 800 (pack de 2)
Ces ampoules connectées B22 fournissent une lumière blanche et douce ainsi qu'une gradation instantanée. Avec un culot à baïonnette standard, ces ampoules connectées s'adaptent à la plupart des luminaires standard et vous permettent d'ajouter un éclairage connecté partout dans votre maison.
Le prix actuel est €27,99
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 806 lumens*
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110