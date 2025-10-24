Aide
A set of smart white light bulbs with metallic bases, both illuminated, displaying the text hue white 800 on each bulb.

A60 - Ampoule connectée B22 - 800 (pack de 2)

Ces ampoules connectées B22 fournissent une lumière blanche et douce ainsi qu'une gradation instantanée. Avec un culot à baïonnette standard, ces ampoules connectées s'adaptent à la plupart des luminaires standard et vous permettent d'ajouter un éclairage connecté partout dans votre maison.

Points forts du produit

  • White
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • jusqu’à 806 lumens*
  • Éclairage blanc doux
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications

