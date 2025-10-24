A60 - Ampoule connectée B22 - 800 (pack de 4)
Intégrez un éclairage connecté partout dans votre maison grâce à quatre ampoules LED connectées B22 diffusant une lumière blanche et douce. Convenant à la plupart des luminaires, ces ampoules offrent une variation d'intensité sans fil instantanée.
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 806 lumens*
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110