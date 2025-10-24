Aide
Gros plan de l'avant de Hue White A60 - Ampoule connectée E27 - 800

A60 - Ampoule connectée E27 - 800

Obtenez une lumière blanche, douce et agréable, ainsi qu'une gradation instantanée grâce à cette ampoule LED connectée E27. Adaptée à la plupart des luminaires standard, cette ampoule vous permet d'apporter un éclairage connecté partout dans votre maison.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • White
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • jusqu’à 806 lumens*
  • Éclairage blanc doux
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    61x110

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay