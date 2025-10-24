A60 - Ampoule connectée E27 - 800
Obtenez une lumière blanche, douce et agréable, ainsi qu'une gradation instantanée grâce à cette ampoule LED connectée E27. Adaptée à la plupart des luminaires standard, cette ampoule vous permet d'apporter un éclairage connecté partout dans votre maison.
Le prix actuel est €19,99
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 806 lumens*
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110