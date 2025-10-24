A67 - Ampoule connectée E27 - 1600
Éclairez vivement des espaces comme le garage ou la cuisine et installez une lumière plus douce dans toutes les autres pièces avec une ampoule Philips Hue White A67. Celle-ci délivre une haute luminosité de 1600 lumens (équivalent à 100W) et offre une gradation fluide à distance. Connectez-la à un Hue Bridge pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités de l'éclairage intelligent.
Le prix actuel est €27,99
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 1521 lumens*
- Une puissante lumière blanche éclatante
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
67x131