A60 - Ampoule connectée B22 - 1 600
Profitez des avantages de la lumière naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus connectée à ce jour. Repensée pour consommer 40 % d'énergie en moins et équipée d'une lumière blanche à spectre complet, elle est réglable selon les besoins depuis la lueur douce et chaleureuse des bougies jusqu'à une lumière blanche éclatante et stimulante. Personnalisez davantage votre lumière grâce à la fonction de gradation ultra-basse, qui permet de passer de la pleine luminosité à 0,2 %.
Points forts du produit
- Jusqu’à 1 600 lumens
- Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1000 à 20000 K)
- Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
- Commande vocale ou via l'application
- Facilité d'installation et d'utilisation
Spécifications
Durée de vie
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Durée de vie nominale
25 000